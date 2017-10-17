Прокуратура Оренбурга опротестует продажу усадьбы 1912 года

Оренбург, , 13:29 — REGNUM В Оренбурге продажа помещения городской усадьбы 1912 года стала поводом для обращения в суд с иском об отмене незаконного договора и возврате помещения в собственность города, сообщает 17 октября сайт прокуратуры Оренбургской области.

Прокурорская проверка показала, что здание «Городская Усадьба. Жилой дом. 1912 год», расположенное по адресу пер. Ивановский, 6, является объектом культурного наследия и включено в соответствующий список памятников архитектуры областного значения. В 2016 году во исполнение программы приватизации муниципального имущества помещение на цокольном этаже было продано через открытый аукцион.

«Аукционная документация не содержала сведений о принадлежности предмета договора к объектам культурного наследия. В договоре купли-продажи не было указано существенное условие об обременении покупателя обязанностью по сохранению памятника архитектуры», — говорится в сообщении.

До обращения в суд прокурор Оренбурга направил в адрес председателя комитета по управлению имуществом администрации г. Оренбурга требования об устранении выявленных нарушений, но они не получили удовлетворения. В связи с чем прокуратура в судебном порядке поставила вопрос об отмене незаконного договора.

Ранее в Оренбурге депутат Владимир Фролов обратил внимание на нарушения при реконструкции спуска к Уралу, являющегося памятником культурного наследия. Он усомнился в качестве и законности проводимых строительно-реставрационных работ и требует от прокуратуры разобраться в данной ситуации.

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