Ярославскую Волжскую Набережную ждет второе пришествие «ИНТЕР-отеля»?

Ярославль, , 13:28 — REGNUM Правительство Ярославской области готовится заключить соглашение с ООО «Интер-ОТЕЛЬ» по строительству пятизвездочной гостиницы на Волжской Набережной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект соответствующего постановления размещен на сайте регионального правительства.

Согласно документу, предлагается «признать целесообразным заключение соглашения между правительством области и ООО «ИНТЕР-Отель» об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство гостиничного комплекса «пять звезд» на Волжской набережной в г. Ярославле» на земельном участке с кадастровым номером 76:23:030722:8, площадью 5037 кв. м, расположенном по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, Волжская набережная, в районе дома № 1, находящемся в собственности Ярославской области».

Участок региональные власти намерены передать в аренду ООО «ИНТЕР-Отель» без проведения торгов на срок 5 лет.

Проектом постановления департаменту туризма Ярославской области поручается подготовить проект распоряжения губернатора области по этому поводу.

Напомним, в 2012 году «Интер-ОТЕЛЬ» обратился в мэрию Ярославля за разрешением на строительство гостиницы рядом со Стрелкой и Митрополичьими палатами. Эта тема вызвала большой общественный резонанс, после чего городские власти отказали в выдаче разрешения по тем предлогом, что отель нарушит исторический облик центра города, нарушит перспективу обзора памятников архитектуры.

Застройщик попытался оспорить это решение в суде и потерпел неудачу. Обратился в арбитраж, затем в арбитраж высшей инстанции. В результате в 2014 году «Интер-Отель» после долгого судебного спора отказался от строительства гостиницы на Волжской набережной.