Жители разрушенного дома в Орле остались без квартир, но с обязанностями

Орел, , 13:19 — REGNUM Дом №68 по набережной Дубровинского в Орле, обрушившийся в конце августа, официально признан аварийным и будет снесен. Срок сноса установлен до 16 ноября. О решении было объявлено на совещании в администрации города 17 октября.

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Работы по сносу аварийного дома должны провести его собственники — то есть владельцы квартир. Одним из вариантов, пояснил заместитель директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Валерий Курман, может стать использования для сноса дома средств, которые ранее перечислялись в фонд.

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Если же до 16 ноября собственники не произведут снос полуразрушенного дома, то администрация города будет принимать решение об изъятии помещения и земельного участка для муниципальных нужд.

Решение собственники квартир должны принять на общем собрании 23 октября.

«Изъятие будет осуществляться путем заключения соглашений, в рамках которых им будет предоставлено либо жилье взамен, либо выплаты, которые будут оцениваться исходя из рыночной стоимости», — пояснили в пресс-службе администрации города.

Деньги на эти цели будут получены из резервного фонда Орловской области — об этом ранее заявлял глава администрации города Орла Александр Муромский. Заявка на 106 млн рублей городом уже направлена. Новые квартиры, рассчитывают в администрации, жители разрушенного дома смогут получить до Нового года.

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Как сообщало ИА REGNUM, стена дома №68 на набережной Дубровинского обрушилась рано утром 29 августа. Дом 1955 года постройки ни разу капитально не ремонтировался, а его состояние давно вызывало опасения — и городские, и областные власти знали о ситуации. За две недели до обрушения трещины в фасаде увеличились. На 29 августа было запланировано начало противоаварийных работ. Было принято решение об отселении, но из 60 жильцов свои квартиры покинули, по данным спасателей, лишь 45. Кстати, при самом обрушении только случайно никто не пострадал — восемь человек на тот момент находились в доме.

СКР тогда же возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Изначально стоимость затрат на жилья для жителей обрушившегося дома оценивалась в 70 млн рублей — тогда же в обладминистрации заявили о планах по приобретению квартир у крупных застройщиков. Теперь сумма увеличилась сразу на 36 млн рублей.