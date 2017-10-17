Наталья Хомутова, , 18:19 — REGNUM

Губернатор Пермского края Максим Решетников приостановил принятие решения по краевому дому ребёнка, сообщает ТК «РифейПермь». Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом минздраве, ведомством принято решение о будущем дома ребёнка.

Мнение чиновников: будет лучше

Дом ребёнка, скорее всего, станет обособленным структурным подразделением детской клинической больницы № 13. По крайней мере вопрос о реорганизации уже прорабатывается. По данным минздрава Прикамья, все функции (воспитательные, педагогические, развивающие) дома ребёнка сохранятся, так же как и штат медицинского и педагогического персонала пропорционально количеству детей.

Чиновники считают, что сохранение дома ребёнка в составе многопрофильной больницы позволит оказывать детям более качественную медицинскую помощь и проводить эффективные реабилитационные мероприятия, в том числе в раннем возрасте.

Между тем присоединение дома ребёнка к ДКБ № 13 может повлечь создание новой структуры в больнице — организационно-методического отдела. Специалисты этого отдела будут курировать здоровье и развитие детей, находящихся на попечении государства, в том числе тех, кто передан в социальные учреждения из дома ребёнка. Чиновники говорят о возможности не только направлять малышей из дома ребенка именно в те учреждения, которые им подходят лучше всего, но и вести мониторинг их здоровья и развития.

И.о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев подчеркнул, что главным приоритетом в данном преобразовании являются интересы самих детей, причём отдельно каждого ребёнка. Поэтому минздрав с минсоцразвития и группой экспертов будут прорабатывать индивидуальную программу жизнеустройства каждого воспитанника дома ребёнка:

«Подобное преобразование должно только улучшить качество их жизни и уровень оказания медицинской помощи».

На данный момент проводится согласование позиций по вопросам дальнейшей работы этого учреждения с общественными организациями и всеми заинтересованными ведомствами. Только после того как будет достигнуто общее мнение и учтены все замечания экспертов, Министерство здравоохранения приступит к подготовке плана по присоединению дома ребенка к ДКБ № 13, заявили в минздраве.

Экспертное мнение: потенциальные риски и ущерб

Для объективной оценки последствий реорганизации дома ребёнка была создана комиссия, в состав которой вошли чиновники, правозащитники и общественники. Однако к единому мнению эксперты так и не пришли. Пять из 17 членов комиссии высказались против процесса присоединения учреждения к детской больнице. В их числе руководитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

С его точки зрения, объединение дома ребёнка и детской больницы №13 города Перми может обернуться ущербом для всех. Предложенное решение об объединении с больницей и представленная о нём информация позволяют сделать только один вывод: реален риск несоблюдения почти всех условий, которые должны действовать в интересах детей.

«Вероятность того, что риски станут фактами, увеличивает также качество принятия и реализации решения о реорганизации, которое мы пока видели. По принципу «плохо, хуже, еще хуже, хуже некуда… а нет — есть». Когда ожидания никак не пересекаются с реальностью», — отметил эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что не против реорганизации дома ребёнка, но такой, которая была бы в интересах детей. Свои пожелания на этот счёт эксперты передали лично губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

«Стоит выбор — будет ли в Пермском крае допустимым в таких случаях принимать решения только по финансовым причинам. Или эти решения будут приниматься еще и по-человечески. Мы сокращаем расходы и экономим. Или инвестируем в людей и получаем прибыль. Такой выбор может определить подходы губернатора к изменениям в работе любых социальных учреждений: больниц, детсадов, санаториев, школ и так далее. А это касается уже всех: их сотрудников, руководителей, пациентов, учащихся, членов их семей. Каждого из нас», — резюмировал Жебелев.

Резонанс

Озвученные в сентябре 2017 года чиновниками планы по оптимизации дома ребёнка вызвали волну протеста со стороны коллектива учреждения, а также большой резонанс в обществе. В интернете 2 октября появилась петиция с требованием отменить решение о закрытии единственного в Перми специализированного дома ребёнка. За 16 дней её подписали почти 122 тыс. человек.

«Быть ребёнком-сиротой — сложно. А быть ребёнком-сиротой с врождёнными патологиями или отклонениями в здоровье — многократно сложнее. Таким детям требуется особый уход, особый режим, специальные условия для лечения и проживания. Такие дети должны находиться под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов. Их жизнь и здоровье напрямую зависят от наличия или отсутствия необходимого оборудования, квалифицированных медицинских работников и педагогов, заботливых рук и внимания воспитателей. Эти дети просто не выживут без соответствующего ухода и лечения или в «лучшем» случае вырастут с «букетом» болезней и получат инвалидность. А при должном медицинском уходе и внимании многие отклонения в здоровье ребёнка можно вовремя скорректировать и не допустить прогрессирования заболевания», — говорится в обращении.

Напомним, что в Пермском краевом специализированном доме ребёнка проживают и получают необходимое лечение, уход и воспитание 102 малыша до четырёх лет, оставшиеся без попечения родителей. Воспитанники имеют отклонения или дефекты в умственном, психическом или физическом развитии. В штате учреждения 200 сотрудников, среди которых квалифицированные врачи, медицинские работники, педагоги, воспитатели.

Стоит отметить, бурная реакция общества на заявление о закрытии дома ребёнка заставила местных чиновников дать оперативный комментарий по ситуации, и он был осторожным. Власти подчёркивали, что вопрос только обсуждается. Сейчас минздрав также осторожен в своём заявлении — вопрос реорганизации прорабатывается.

Во главе угла должны быть, безусловно, интересы малышей. Если общество способно повлиять положительным образом на решение властей, то этой возможностью следует воспользоваться.

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