Названы основные признаки радикала-экстремиста

Астана, , 12:32 — REGNUM Признаки, по которым можно отличить членов и лидеров религиозных радикальных сообществ, систематизировал ведущий научный сотрудник отдела исследования религиозных объединений научно-исследовательского аналитического центра по вопросам религии г. Астаны Марлен Муслимов, сообщает 17 октября портал Zakon. kz

В первую очередь нужно обращать внимание на их идеологические особенности и поведение. Довольно часто адепты экстремистских группировок для беспрепятственного достижения своих целей маскируют свой внешний облик, сбривают бороду, меняют стиль одежды и т.д.

Следует обратить внимание на следующий список основных отличий приверженцев деструктивных религиозных течений, сообщил журналистам Муслимов:

Буквализм и искаженное понимание религиозных основ;

Отрицание таких категорий, как нация, язык, история, национальные традиции и культура;

Отказ признавать традиционные установки;

Отрицание светских принципов государственного устройства;

Отказ от исполнения гражданских обязанностей (например, посещение школ, уклонение от службы в армии), а также от вакцинации и переливания крови и т.д. в силу религиозных воззрений;

Невежественность и нетерпимость.

Кроме того, ученый обратил внимание на внешние признаки деструктивных течений:

Наличие харизматичного лидера;

Вероучение, основанное на религиозном откровении в трактовке лидера;

Вербовка с использованием психологической манипуляции;

Сокрытие истинных целей;

Отчуждение индивида от внешнего мира и его прежних социальных связей;

Слепое подчинение лидеру;

Психологическое давление;

Жесткое деление на своих и чужих. Объявление внешнего мира злом;

Использование рядовых членов группы для совершения преступлений.

Напомним, что на сайте Федеральной службы безопасности России можно ознакомиться с единым федеральным списком организаций, в том числе иностранных и международных, признанных судами Российской Федерации террористическими. На настоящий момент в списке значатся 27 организаций.