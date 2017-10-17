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Названы основные признаки радикала-экстремиста

Общество

В первую очередь нужно обращать внимание на их идеологические особенности и поведение. Довольно часто адепты экстремистских группировок для беспрепятственного достижения своих целей маскируют свой внешний облик, сбривают бороду, меняют стиль одежды

Астана, 17 октября 2017, 12:32 — REGNUM  Признаки, по которым можно отличить членов и лидеров религиозных радикальных сообществ, систематизировал ведущий научный сотрудник отдела исследования религиозных объединений научно-исследовательского аналитического центра по вопросам религии г. Астаны Марлен Муслимов, сообщает 17 октября портал Zakon. kz

В первую очередь нужно обращать внимание на их идеологические особенности и поведение. Довольно часто адепты экстремистских группировок для беспрепятственного достижения своих целей маскируют свой внешний облик, сбривают бороду, меняют стиль одежды и т.д.

Следует обратить внимание на следующий список основных отличий приверженцев деструктивных религиозных течений, сообщил журналистам Муслимов:

  • Буквализм и искаженное понимание религиозных основ;
  • Отрицание таких категорий, как нация, язык, история, национальные традиции и культура;
  • Отказ признавать традиционные установки;
  • Отрицание светских принципов государственного устройства;
  • Отказ от исполнения гражданских обязанностей (например, посещение школ, уклонение от службы в армии), а также от вакцинации и переливания крови и т.д. в силу религиозных воззрений;
  • Невежественность и нетерпимость.

Кроме того, ученый обратил внимание на внешние признаки деструктивных течений:

  • Наличие харизматичного лидера;
  • Вероучение, основанное на религиозном откровении в трактовке лидера;
  • Вербовка с использованием психологической манипуляции;
  • Сокрытие истинных целей;
  • Отчуждение индивида от внешнего мира и его прежних социальных связей;
  • Слепое подчинение лидеру;
  • Психологическое давление;
  • Жесткое деление на своих и чужих. Объявление внешнего мира злом;
  • Использование рядовых членов группы для совершения преступлений.

Напомним, что на сайте Федеральной службы безопасности России можно ознакомиться с единым федеральным списком организаций, в том числе иностранных и международных, признанных судами Российской Федерации террористическими. На настоящий момент в списке значатся 27 организаций.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними