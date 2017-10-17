Названы основные признаки радикала-экстремиста

Астана, 17 октября 2017, 12:32 — REGNUM Признаки, по которым можно отличить членов и лидеров религиозных радикальных сообществ, систематизировал ведущий научный сотрудник отдела исследования религиозных объединений научно-исследовательского аналитического центра по вопросам религии г. Астаны Марлен Муслимов, сообщает 17 октября портал Zakon. kz
В первую очередь нужно обращать внимание на их идеологические особенности и поведение. Довольно часто адепты экстремистских группировок для беспрепятственного достижения своих целей маскируют свой внешний облик, сбривают бороду, меняют стиль одежды и т.д.
Следует обратить внимание на следующий список основных отличий приверженцев деструктивных религиозных течений, сообщил журналистам Муслимов:
- Буквализм и искаженное понимание религиозных основ;
- Отрицание таких категорий, как нация, язык, история, национальные традиции и культура;
- Отказ признавать традиционные установки;
- Отрицание светских принципов государственного устройства;
- Отказ от исполнения гражданских обязанностей (например, посещение школ, уклонение от службы в армии), а также от вакцинации и переливания крови и т.д. в силу религиозных воззрений;
- Невежественность и нетерпимость.
Кроме того, ученый обратил внимание на внешние признаки деструктивных течений:
- Наличие харизматичного лидера;
- Вероучение, основанное на религиозном откровении в трактовке лидера;
- Вербовка с использованием психологической манипуляции;
- Сокрытие истинных целей;
- Отчуждение индивида от внешнего мира и его прежних социальных связей;
- Слепое подчинение лидеру;
- Психологическое давление;
- Жесткое деление на своих и чужих. Объявление внешнего мира злом;
- Использование рядовых членов группы для совершения преступлений.
Напомним, что на сайте Федеральной службы безопасности России можно ознакомиться с единым федеральным списком организаций, в том числе иностранных и международных, признанных судами Российской Федерации террористическими. На настоящий момент в списке значатся 27 организаций.