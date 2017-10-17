Аварии и ремонт: Воронеж вновь встал в пробках

Воронеж, , 12:07 — REGNUM Воронеж встал в пробках 17 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. С раннего утра в городе фиксировали заторы в девять, а затем в семь баллов, по данным на 11:40 уровень заторов опустился до пяти баллов.

Утро вторника большинство воронежцев, спешащих на работу и учебу, провели в дорожных пробках. Движение было парализовано на Северном мосту — скорость там около 10 утра не превышала трех километров в час. К данному моменту ситуация чуть улучшилась: пробка сохранилась, но стала значительно меньше, а автомобили едут уже со скоростью 10 километров в час. С другой стороны, на Остужевском кольце и на улице Остужева в сторону Северного моста утром растянулся трехкилометровый затор. Спустя полтора часа пробка сохраняется. Причиной заторов стали аварии. Из-за пробки на Остужевском кольце стоит Ленинский проспект.

Те автолюбители, которые намеревались объехать утренние пробки по набережной Массалитинова, также просчитались — утром эта магистраль оказалась полностью парализована из-за дорожных работ, усугубили ситуацию и две аварии. Сейчас движение более свободное, хотя на отдельном участке затор все же остался. Пробки есть и на Московском проспекте, а также на улице Плехановской.

«Не Остужевское кольцо, а бермудский треугольник… теряешь 2−3 часа времени», — жалуются воронежцы в соцсетях.

Между тем, воронежские пробки прославились уже далеко за пределами города и даже страны. В начале сентября тему дорожной ситуации в Воронеже затронул даже премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заявив, что знает очень простой и недорогой способ решения проблемы.

«В этом городе-миллионнике есть одна серьезная проблема — автомобильные пробки. Поэтому мы должны применить здесь новую систему, которая будет изменять время действия зеленых сигналов светофоров через обмен информацией об индактивности движения с теми светофорами, которые находятся сзади и спереди движения машин», — заявил на Восточном экономическом форуме Абэ.

Кстати, установка таких «умных светофоров» — один из совместных российско-японских проектов в Воронеже. Их обещали запустить в сентябре этого года на Московском проспекте, а результатом должно стать повышение пропускной способности магистрали на 25%.

Об этом подробнее: Премьер-министр Японии взялся за пробки в Воронеже

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