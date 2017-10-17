Минобороны Белоруссии: За 12 лет преступность в армии значительно снизилась

Минск, , 12:18 — REGNUM 1,58 на 1 тыс. военнослужащих составил коэффициент преступности в белорусской армии в 2016 году, заявил 16 октября пресс-секретарь министерства обороны Белоруссии полковник Владимир Макаров, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

По его словам, за 12 лет с 1994 года коэффициент преступности в белорусской армии сократился почти в семь раз. Так, если в 1994 году коэффициент составлял 10,9 на 1 тыс. военнослужащих, то в 2001 году коэффициент составил 6,7, в 2011 году — 2,2, в 2016 году — 1,58.

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Также снизилось и число самоубийств в ВС Белоруссии. Так, в 1992—1994 годах на каждые 100 тыс. военнослужащих приходилось ежегодно около 40 солдат, кончающих жизнь самоубийством. С 2011 по 2016 год этот показатель уменьшился до четырех человек ежегодно.

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«Уровень преступности в белорусской армии — один из самых низких в мире», — сказал Макаров.

Напомним, в марте 2017 года 25-летний солдат белорусской армии покончил с собой. Это вызвало широкий резонанс в обществе и стало причиной отстранения всего командного состава полка во главе с командиром.

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