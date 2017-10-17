Верховный суд разъяснил, за что можно лишать родительских прав

Москва, , 11:59 — REGNUM Родительских прав в России могут лишать за вовлечение детей в секты, экстремистские или террористические организации. Такое разъяснение дал пленум Верховного суда (ВС) РФ в подготовленном постановлении «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав».

Речь идет о вовлечении детей в деятельность общественного, религиозного объединения либо иной организации, в отношении которой имеется вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности, согласно законам «О противодействии терроризму», «О противодействии экстремистской деятельности» и «О свободе совести и религиозных объединениях».

Отмечается, что проект постановления, направленный на доработку в редакционную комиссию, в целом был поддержан пленумом ВС.

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