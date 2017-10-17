Более трети петербургских призывников годны к любым видам воинской службы

Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге сегодня, 17 октября, со сборного пункта на Загородном проспекте отправляют к местам прохождения службы первую группу из 30-ти призывников, надевших военную форму в рамках осеннего призыва 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ставшие солдатами молодые петербуржцы будут направлены в Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и войска Национальной гвардии. Последующие группы призывников будут направлены во все рода и виды Вооруженных сил, сообщили в Военном комиссариате Санкт-Петербурга.

«Кроме того, в соответствии с приказом министра обороны РФ, формируются научные роты, в том числе из призывников Санкт-Петербурга, из числа наиболее талантливой, одаренной молодежи, которые имеют высший балл по окончании вузов. Еще порядка 28 призывников из Петербурга будет направлено в Спортивный клуб армии — это самые сильные ребята, призеры различных соревнований», — рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Петербурга полковник Рефат Аппазов.

Еще одна группа петербургских призывников получила соответствующий режимный допуск и будет направлена служить на территории закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

Что касается альтернативной гражданской службы, то в ходе весеннего призыва 2017 года поступили заявления на прохождение такой службы от 40 молодых петербуржцев. Они будут рассмотрены в установленном порядке в ходе осенней призывной кампании.

По опыту прошлого призыва, из 45-ти заявлений на альтернативную гражданскую службу было удовлетворено только 20. Остальные граждане имели право на отсрочку либо представили документы об освобождении от службы по медицинским показаниям.

Те призывники, кто имеет высшее и среднее профессиональное образование, с 2017 года имеют право заменить прохождение службы по призыву на службу по контракту.

Все призывники, которых отправляют в подразделения Минобороны РФ, обеспечиваются персональными электронными картами с соответствующими сведениями и персональными жетонами.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о состоянии здоровья петербургских призывников этого года, полковник Аппазов отметил, что оно, по крайней мере, не хуже, чем в других субъектах Федерации.

«Годных к службе без ограничений (категория А) — порядка 30−35%, остальные — годные к военной службе с различными ограничениями (категория Б). Практически у нас нет тех граждан, которые имеют категорию годности Б-4», — сказал Аппазов.

Как сообщало ИА REGNUM, во время осеннего призыва в армию в 2017 году Санкт-Петербург должен направить на службу 2700 человек. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что городу по силам выполнить план призыва.

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