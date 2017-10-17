МЧС РФ готово помочь Португалии в тушении лесных пожаров

Москва, , 11:23 — REGNUM Российская Федерация готова оказать помощь в тушении лесных пожаров Португалии. Об этом, как передает «Говорит Москва», говорится в телеграмме главы МЧС России Владимира Пучкова, которая была направлена португальской стороне.

«Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Португальской Республике в деле борьбы с природной стихией», — отмечается в телеграмме.

Напомним, в настоящее время в Португалии продолжают бушевать лесные пожары. По последним данным, в результате ЧП погибли более 30 человек, еще десятки людей получили различные ожоги.

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