Платить за красные маршрутки ярославцы начнут с 1 ноября

Ярославль, , 11:22 — REGNUM Мы уже сообщали, что в сентябре объявления о росте платы за проезд появились в маршрутном автобусе №46. Как выясняется, это была лишь «первая ласточка», к которой присоединились многие частные перевозчики, сообщает ИА REGNUM.

В частности, предупреждающие объявления от том, что с 1 ноября стоимость проезда вырастет на 3 рубля и составит 26 рублей, появились в маршрутном автобусе №91.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из предпринимателей, который занимается этим бизнесом, повышение произойдет практически на всех маршрутах. В их числе — 46, 82,96 и другие.

«Мы все в долгах. Полмиллиона выложи за один новый красный автобус, далее как снежный ком пошли лизинговые платежи. Плюс страховка КАСКО и ОСАГО — это тоже порядка 100 тысяч рублей. Солярка, дизельное топливо тоже растут. Тут уже о какой-либо прибыли вообще не идет речь, только о выживании» — пояснил на условиях анонимности предприниматель.

Сегодня тарифы на частном транспорте нерегулируемые, и каждый предприниматель вправе устанавливать цену проезда на свое усмотрение. Впрочем, по нашей информации, превышать планку в 26 рублей в предпринимательском сообществе не планируют.

Напомним, 31 августа мэр Ярославля Владимир Слепцов сообщил, что переход на новые красные автобусы отложен до 1 апреля 2018 года. Хотя дополнительные требования к осуществлению перевозок на территории города должны были вступить в силу уже с 1 сентября.

Ключевым положением программы стало обновление автопарка, введение жёстких требований к техническому состоянию машин и соблюдению правил перевозок.

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