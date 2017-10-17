Начнут ли в РФ массово «стучать» на взяточников?

Москва, , 11:05 — REGNUM Даже пообещав защиту тем, кто станет доносить на коррупционеров, власть в РФ всё равно не изменит сложившегося порядка. К такому мнению пришли эксперты, прокомментировавшие корреспонденту ИА REGNUM новые изменения, которые Минтруда РФ предлагает внести в закон «О противодействии коррупции».

Напомним, что, согласно этим поправкам, государство определит меры защиты тех, кто сдаст нечистого на руку чиновника. Сюда, например, входит обеспечение конфиденциальности, бесплатная юридическая помощь, защита от неправомерного увольнения и тому подобное.

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«Это небольшой шаг в деле борьбы с коррупцией, — считает депутат Госдумы Михаил Емельянов. — Причины коррупции очень глубоки и лежат в самой социальной организации нашего общества: в огромном социальном неравенстве, низком уровне жизни большинства населения, в том числе чиновников низшего должностного уровня. Кроме того, надо понимать, что этот закон в гигантской мере будет стимулировать «стукачество». Если кого-то надо скинуть с должности и дискредитировать, то этот закон очень легко можно использовать. Причём те, кто закрутил эту интригу, будут действовать не сами, а через других сотрудников — за деньги побуждая тех писать заявления на того или иного человека. Иными словами, это обоюдоострое оружие, которое может быть использовано как против коррупционеров, так и против честных людей. Без изменения социальной экономической политики мы коррупцию не победим».

Ещё большие сомнений в том, что задуманное чиновниками удастся, высказал директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

«Эффективность антикоррупционных мер связана с тем, что коррупционные явления носят системный характер и стали необходимой частью процесса принятия решений, — заявил он корреспонденту ИА REGNUM. — Люди, которые пренебрегают коррупционными практиками в этой системе, работают менее эффективно, в ситуации гораздо более высокой конфликтности и впоследствии дезорганизуют процесс работы управленческого механизма. Разовые антикоррупционные акции же могут использоваться для того, чтобы слить какого-то конкретного коррупционера, которого хотят убрать коллеги. Что касается призыва к населению стучать, то здесь мы имеем очень интересное явление, потому что, как ни странно, в России после 30-х годов прошлого века этот вариант не проходит. Возникла этическая проблема. Если сказать шведу или финну, что надо стучать, то он отнесётся к этому совершенно позитивно, и воспримет как гражданский долг и проявление своей демократической ответственности».

У нашего человека, как считает Кагарлицкий, совершенно другие ассоциации: он это воспринимает как предательство по отношению к ближнему.

«Это объясняется, во-первых, современным отношением людей к власти: сдать коллегу, соседа — это не очень хорошо, потому что государство, по их мнению, почти всегда всё равно хуже, — уверен он. — Во-вторых, на уровне социально-генетической памяти имеет место воспоминание о 1937 годе. Это абсолютно непреодолимо. Никакие призывы к стукачеству массовой поддержки не найдут. В нашей культуре сложилась совершенно другая этика. Это очень сложно вытравить. И даже какому-нибудь сталинисту предложат стучать, но скорее всего всё равно этого делать не станет».

При этом Кагарлицкий напомнил, что сегодня та же Госдума, вводя всё новые и новые невыполнимые запреты, стимулирует коррупционные тенденции. Не факт, что решит проблему и обещание наградить информатора.

«Зависит от масштаба награды, — смеётся эксперт. — Если взять уровень испанской инквизиции (10 процентов от имущества осужденного), то это ещё куда не шло. Возможно, кое-кто и начал бы писать доносы. Но, учитывая, что на некоторых написали бы очень много, стало бы непонятно, как делить имущество».

Стоит отметить, что, например, в американской системе правосудия осведомители (информаторы) играют весьма серьёзную роль. При этом такие информаторы часто вознаграждаются за свою помощь. Это может быть либо сделка с прокуратурой об освобождении от наказания за совершённое правонарушение, либо иметь денежное выражение. Любопытно, что многие осведомители этим добывают себе средства к существованию, так как вознаграждение может быть пропорционально количеству конфискованного при его содействии имущества.

Напомним, что и в ближнем зарубежье эта тема тоже не потеряла своей актуальности. Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в своё время предлагалось ввести денежное вознаграждение для так называемых «осведомителей» Службы финансовых расследований (СФР). Речь тогда шла о сумме до 25 тыс. гривен (около 940 долларов).

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