Барак, лабиринт, пантеон: какой будет память о бывшем концлагере в Пскове

Псков, , 10:59 — REGNUM В Пскове на месте бывшего концлагеря «Шталаг-372» — одного из самых крупных на территории Псковской области, действовавшего с осени 1941 по декабрь 1943 года, намерены построить мемориал — в память о погибших в фашистских концлагерях советских военнопленных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пскова, с идеей создания на месте концлагеря Музея оккупации Псковской области в период Великой Отечественной войны выступил фонд «Достоверная история».

На конкурс идей мемориала поступило три проекта — от архитекторов Юрия Ширяева, Владимира Никитина и Антона Соколова.

Юрий Ширяев представил на месте лагеря перевёрнутый пантеон, Владимир Никитин предложил восстановить один из сохранившихся до настоящего времени лагерных бараков в натуральную величину, Антон Соколов предложил построить мемориальный комплекс в виде лабиринта.

Глава конкурсной комиссии, глава Пскова Иван Цецерский предложил доработать проект коллективу авторов, которые, по его мнению, «объединив свои идеи, создадут новый, совершенный проект мемориала «Шталаг-372».

Напомним, «Шталаг-372» (Stalag-37) — один из самых крупных немецких концентрационных лагерей, располагавшихся в годы оккупации на территории Псковской области. Лагерь действовал с осени 1941 по декабрь 1943 года и располагался на территории бывшего военного городка. По данным Чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей военные преступления оккупантов, в этом лагере погибли более 75 тысяч военнопленных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема увековечения памяти советских военнослужащих, погибших в концентрационном лагере «Шталаг-372», остро встала ещё в 2006 году, когда на территории массового захоронения началось строительство жилых домов. Тогда при подготовке котлованов были обнаружены человеческие останки, часть которых удалось перезахоронить.

Напомним также, что в Пскове в годы Великой Отечественной войны действовали концлагеря «Шталаг-372», «Гулаг-375», а также концлагеря в Крестах и Песках, где было уничтожено более 300 тысяч человек.

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