Житель Дагестана спас женщину и четверых детей из заполненного газом дома

Махачкала, , 10:48 — REGNUM Житель Махачкалы Гамид Магомедов, рискуя жизнью, спас из заполненного газом дома женщину и ее четверых детей, сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС России.

«1 октября в три часа ночи Гамид проснулся от громкого плача. Крик раздавался с улицы — кто-то просил помочь. Мужчина быстро оделся и выбежал во двор, — рассказали в ведомстве. — Из окна второго этажа дома кричала женщина: «В доме газ, мои дети умирают, помогите».

Мужчина и подбежавший на помощь еще один парень просили женщину, чтобы она передала детей через окно, однако поняв, что она не в силах этого сделать, Магомедов решил выбить форточку и войти внутрь дома. Дверь, ведущая в комнату, оказалась на замке, выбив ее, мужчина почувствовал резкий едкий запах газа.

«Мужчина, предупредив хозяйку не включать свет, поднялся по лестнице на второй этаж, взял двоих детей и вынес на улицу», — добавили в пресс-службе.

В это самое время соседи уже установили под окно стремянку. Поднявшись во второй раз, герой-спаситель вынес старшего из детей. Матери с десятимесячным ребенком помогли выбраться через окно. Прибывшие на место происшествия пожарные перекрыли газ, врачи скорой помощи провели необходимые процедуры при газовом отравлении.

«Понимая, чем может обернуться утечка газа в замкнутом помещении, Гамид Магомедов решил действовать. Дважды он вошел в опасную для жизни и здоровья зону, — отмечают в МЧС. — Неравнодушие и благородство, самопожертвование и мужество проявились в этом Поступке настоящего Человека».

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