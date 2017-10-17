СПбГУ может переехать на совхозные поля или остаться в центре Петербурга

Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), как считают депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, должен остаться в центре Северной столицы. Однако по-прежнему рассматриваются и варианты переезда главного городского вуза в пригороды или даже Ленинградскую область. О будущем вуза говорилось 16 октября на совещании с депутатами по вопросу переезда вуза в единый кампус, сообщает 17 октября «Коммерсант».

Глава фракции «Единая Россия» в Заксобрании Александр Тетердинко заявил, что СПбГУ должен остаться на Васильевском острове или, по крайней мере, в центре Петербурга. «Но если и найдется настолько большой участок в центре, без изъятия земли у частных собственников будет не обойтись», — признал Тетердинко.

Против какого-либо переезда университета выступил депутат Максим Резник («Партия роста»). «Яблочники» Борис Вишневский и Михаил Амосов поддержали идею переезда, однако подчеркнули, что новый кампус должен располагаться в центре города. Оксана Дмитриева («Партия роста») предложила рассмотреть вариант переезда университета на территорию неиспользуемых промышленных зон, чтобы сэкономить на строительстве новых зданий.

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«Ранее Игорь Албин в ответ на обращение ректора СПбГУ предложил вузу участок в Пушкинском районе города, на котором сейчас располагается племенной завод «Детскосельский». До этого обсуждалось ещё несколько вариантов размещения кампуса университета: в Гатчинском районе Ленобласти, в Курортном районе Петербурга и на намывных территориях Васильевского острова», — отмечает «Коммерсант».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году стало известно о планах, согласно которым Санкт-Петербургский государственный университет переедет в новый кампус под Гатчиной (Ленобласть) в течение десяти лет. Освободившаяся в центре Петербурга недвижимость будет продана или сдана в аренду, что позволит СПбГУ частично компенсировать расходы на переезд. При этом за СПбГУ якобы сохранится только историческое здание Двенадцати коллегий на Васильевском острове, а вся остальная недвижимость будет продана или сдана в аренду для покрытия расходов на переезд, оцениваемых в 50 млрд рублей.

В конце июня 2016 года о готовности принять СПбГУ на территории Ленобласти сообщили власти этого региона. В самом вузе не подтверждали то, что эти планы приняты к исполнению и напоминали, что судьбу СПбГУ будет решать правительство РФ.

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