Новая схема телефонного мошенничества обнаружена в России

Москва, , 10:25 — REGNUM Новая схема телефонного мошенничества появилась в России. Об этом 17 октября сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Сбербанке.

По информации издания, схема заключается в том, что мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками компаний сотовой связи, и просят набрать на телефоне некоторую комбинацию цифр. В результате этого они получают доступ к SIM-карте и мобильному банку.

Такая схема позволяет злоумышленникам звонить за счёт абонентов и переводить деньги с их банковских счетов.

Ущерб от этой схемы может составить от 10 до 15 млн рублей. В группе риска находятся, в первую очередь, пенсионеры.

Отмечается, что злоумышленники манипулируют поведением человека с использованием социальных и психологических инструментов. Подобная схема мошенничества основана на так называемой социальной инженерии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Китае 115 человек приговорены к тюремным срокам за телефонное мошенничество.

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