«Тёплая» традиция в Оренбурге: подарок для малышей, рождённых в Покров день

Оренбург, , 10:25 — REGNUM В Оренбуржье родилась новая «тёплая» традиция: малышу, появившемся на свет 14 октября, дарить покрывала Фабрики оренбургских пуховых платков и пуховые пинетки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона, 16 октября девять младенцев получили ажурные подарки.

В день выписки в родильном доме при Городской клинической больнице № 2 пуховые покрывала вручили родителям новорождённых. Девять детей появились на свет: пять мальчиков и четыре девочки.

«Решили подарить покрывала, связанные из пуха. Надеемся, что эта традиция приживется на нашей земле», — сказал директор Областного музея изобразительных искусств Юрий Комлев.

Научный сотрудник музея изобразительных искусств Ирина Бушухина считает, что всех тех, кто родился на Оренбургской земле, должен объединять оренбургский пуховый платок:

«Мы хотим, чтобы каждый ребёнок был укутан теплом ажурного пухового одеяла».

Сотрудники музея подчеркнули, что семейные традиции, обычаи и праздники лежат в основе каждого народа. Именно на них воспитывается новое поколение. Семейные традиции — это часть исторической памяти семьи, то наследие, которое идёт от наших дедов. Традиции — это общая идея для всех членов семьи, которая может иметь прошлое, но может родиться и сегодня, стать очень важным событием в жизни человека, в жизни его земляков.

В Англии, например, родившихся в королевской семье представляют подданным в белых вязаных шотландских платках. Для англичан эта традиция означает некую непрерывную последовательность событий, которую следует сохранять любой ценой. Это даёт им чувство стабильности и ощущение постоянства.

«Мы обращаемся ко всем нашим землякам поддержать идею рождения новой оренбургской традиции — дарить новорождённым в Оренбуржье ажурные вязаные одеяльца, прообраз знаменитого оренбургского пухового платка», — прозвучал призыв со стороны коллектива музея ИЗО.

«Для нас, оренбуржцев, оренбургский пуховый платок — символ, наполненный богатейшей историей, связанной с родной землёй. В нём казачьи корни, благодарность за возможность выжить в тяжёлые годы, мировое признание и всеобщее восхищение, тепло материнских рук и любовь к родному краю … Оренбургский пуховый платок — это воспоминание о наших мамах и бабушках, о наших близких и любимых, кто кровно связан с Оренбуржьем. Он заставляет нас помнить свои корни, олицетворяет связь поколений, связывая нас в единую оренбургскую семью. Принимая новорождённого в оренбургский пуховый платок, мы говорим: «Родился оренбуржец!» — сказали в учреждении культуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, праздник «Дни оренбургского пухового платка» проходит с 12 по 16 октября в Оренбурге, в Оренбургском музее изобразительных искусств и на других площадках. В программе праздника — мастер-классы по вязанию пухового платка, выставка оренбургских пуховых платков, акция «В Покров день платок надень» и флешмоб «Оренбургский наш платок любит Запад и Восток». Во многих районах Оренбургской области проходят мероприятия, посвящённые оренбургскому пуховязальному промыслу и его мастерицам.

Добавим, что аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых лучших фестивалей в России осенью в октябре и ноябре 2017 года. Праздник в Оренбурге вошёл в первую десятку событийного туризма осенью.

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