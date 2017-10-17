Житель Коми, «постиравший» кота в машине, сожалеет о случившемся

Сыктывкар, , 10:16 — REGNUM Житель Коми, подозреваемый в жестоком обращении с животным, обещает «ответить за содеянное». Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил сам мужчина на своей странице в социальной сети.

«Мне очень жаль, — написал 37-летний мужчина. — Моя страница взломана. Сожалею о случившемся. Не стоит трогать моих родных. Я отвечу за содеянное».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Коми по факту убийства кота в стиральной машине было возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, 37-летний житель Ухты находился в нетрезвом состоянии, когда засунул животное в стиральную машинку. Экзекуцию местный житель снял на видео, которое позже выложил в социальные сети и отправил хозяйке кота.

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