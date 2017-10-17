Антитабачный закон: «Радиус табу для курильщиков надо увеличить до 150 м»

Оренбург, , 10:10 — REGNUM Несмотря на то, что трудно проверить правоприменение антитабачного закона, запреты на курение нужны, считает глава комитета по здравоохранению Оренбургской области Татьяна Шукурова («Единая Россия»). Комментируя поправки в закон относительно запрета курения у подъездов жилых домов, депутат отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что она поддерживает любые поправки, направленные против вредных привычек, особенно против курения рядом с домом, где в непосредственной близости расположены детские площадки.

Она сделала акцент и на том, что сейчас в любом медицинском учреждении есть объявление, которое гласит о запрете курения не только в здании, но и на территории учреждения. Такая практика должна внедряться и в зданиях домов культуры, спорткомплексов.

«Я бы внесла ещё несколько параметров в поправки. Нужны ограничения, как в случаях с торговыми объектами, реализующими алкоголь и табак. Радиус запрета для курильщиков от учреждений культуры и образования, где большое скопление детей, а также детских площадок следует увеличить до 100−150 метров, а в законе это прописать отдельной поправкой», — заявила Татьяна Шукурова.

«Думаю, это следующий этап. В антитабачный закон, по мере его проработки, постоянно вносят изменения», — отметила депутат.

Она также подчеркнула, что к контролю за реализацией закона желательно подключение и общества:

«Если бы каждый из нас контролировал выполнение антитабачного закона, делал замечания курильщикам, то его действие было бы эффективнее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения России дало положительную оценку поправке в антитабачный закон, которая предусматривает запрет для курильщиков. Согласно изменениям, курить можно на расстоянии не менее десяти метров от входа в подъезд жилого дома. Между тем эксперты, комментируя поправки, отмечают, что применить на практике поправку будет трудно.

Напомним, что в России действует закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В нём прописаны запретительные меры для курильщиков. В частности, запрещается курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодёжи, услуг в области физической культуры и спорта; на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта, возле вокзалов, портов, станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров.

Табу распространяется и на помещения, предназначенные для оказания жилищных, гостиничных, бытовых услуг, а также торговли, общественного питания, рынков. Кроме того, запрещено курить в нестационарных торговых объектах; помещениях социальных служб; органах государственной власти и местного самоуправления; на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; а также в лифтах, на детских площадках и на пляжах.

Курение табака допускается лишь в специально выделенных и оборудованных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях. Перечень таких мест могут устанавливать собственники имущества или другие уполномоченные лица.