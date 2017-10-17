Составлен рейтинг самых опасных городов мира для женщин

Лондон, , 10:00 — REGNUM Специалисты благотворительной организации Thomson Reuters Foundation составили рейтинг крупных городов мира, наиболее опасных для женщин. Список опасных мегаполисов организация разместила на своем официальном сайте.

Так, самым небезопасным мегаполисом для женщин является столица Египта — Каир. На втором месте находится пакистанский Карачи, замыкает тройку лидеров столица Конго город Киншаса.

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Также в лидерах опасных городов мира числятся индийский Дели, перуанская Лима и столица Мексики город Мехико.

Согласно рейтингу, Москва находится на 16 месте из 19. После российской столицы располагаются также Париж, Лондон и Токио.

Отмечается, что рейтинг составлялся по уровню сексуального насилия, доступности медицинских услуг, образования, а также влияния на женщин культурных традиций.

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