За отрицание Холокоста 88-летнюю немку приговорили к тюрьме

Берлин, , 09:38 — REGNUM Берлинский суд 16 октября приговорил 88-летнюю жительницу Северного Рейн-Вестфалия Урсулу Хафербек к шести месяцам тюремного заключения за отрицание Холокоста, сообщает Deutsche Welle.

В начале 2016 года женщина публично заявила, что Холокоста не было. Она также отрицала существование газовых камер на территории концентрационного лагеря Освенцим, заявляя, что в этом факте нет ничего истинного.

Адвокат подсудимой настаивал на том, что судебное преследование женщины нарушает права на свободу мнений. В свою очередь Урсула Хафербек подчеркнула, что все её высказывания являются цитатами из книги, которую она показала в зале суда.

Однако суд посчитал, что речь, произнесенная женщиной, является её собственным мнением, и признал её виновной в разжигании межнациональной розни.

Хафербек неоднократно приговаривали к лишению свободы по аналогичным обвинениям, однако приговоры не вступали в силу, так как подсудимая их оспаривала. В августе женщину приговорили к двум годам заключения за отрицание преступлений нацистского режима.

Напомним, концентрационный лагерь Освенцим располагался в 60 километрах от Кракова. Он считается самым крупным нацистским лагерем смерти и одним из главных символов Холокоста. В Освенциме были убиты около 1,4 миллиона человек, более миллиона из них были евреями.

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