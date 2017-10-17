Численность иммигрантов в США достигла рекордных 43,7 млн человек

Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Общая численность иммигрантов в США достигла рекордного показателя в 43,7 млн человек в июле 2016 года, сообщает вашингтонская неправительственная организация «Центр исследований иммиграции», ссылаясь на данные Бюро переписи США.

Начиная с 2000 года число постоянных жителей США, родившихся за границей, возросло на 12,6 млн человек. При этом доля иммигрантов в общей численности населения страны увеличилась до 13,5%, что является самым рекордным показателем за последние 106 лет.

Согласно результатам исследования, каждый восьмой американец является иммигрантом в первом поколении. В США также проживают 16,6 млн детей, у которых хотя бы один из родителей — иммигрант. Таким образом, в стране проживают 60,4 млн иммигрантов и их детей, то есть почти каждый пятый житель США.

За последние шесть лет в Соединенные Штаты больше всех иммигрантов прибыло из Индии, Китая, Доминиканской республики, Сальвадора и Кубы. Общее число прибывших в страну граждан РФ достигло 397,2 тыс. человек.

По прогнозам специалистов, к 2023 году доля иммигрантов в общей численности населения США достигнет 14,8%, что станет самым высоким показателем за всю историю страны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в августе обнародовал план реформы миграционной системы, согласно которой в стране к 2017 году доля легальной иммиграции может быть сокращена на 50%.

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