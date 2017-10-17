На Урале пожурили врио новосибирского губернатора за нарушение ПДД

Новосибирск, , 09:59 — REGNUM Врио главы Новосибирской области, как оказалось, интересен не только жителям самого региона, но и уральцам. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, автоправозащитник Екатеринбурга Максим Едрышов на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что Андрей Травников был не пристёгнут ремнём безопасности во время движения автомобиля. Факт зафиксировали операторы телеканала «России 1», которые снимали интервью новосибирского врио губернатора для программы «Вести недели с Дмитрием Киселёвым», которая вышла в эфир 15 октября 2017 года.

«Вчера впервые за долгое время наткнулся на России-1 на Киселёва. Как раз был сюжет про губернаторов и первое, что я увидел заставило меня грустить. Человек, которому доверили целую Новосибирскую область плюет на свою безопасность и не пристёгивается. Грустно, подумал я и попросил ГИБДД Новосибирской области провести проверку», — написал Едрышов.

В Новосибирске на заявление своего екатеринбургского коллеги отреагировали весьма неоднозначно. Член региональной общественной организации «Автомотоассоциация» Владимир Кириллов общественникам Екатеринбурга посоветовал следить за своими нарушителями.

«Очередная шумиха для травли нового врио. Видео я не видел, едет машина или стоит, комментировать не могу. Екатеринбургские общественники пусть за своими ройзманами у себя следят, с какого перепугу им вдруг дело до Новосибирска стало? Все вопросы к ГИБДД. Должно быть заявление от очевидца, с приложением фактов фото/ видеофиксации, они уже вынесут решение», — отметил Кириллов.

Но на видео, которое доступно пользователям интернета, автомобиль, на заднем сидении которого сидят непристёгнутыми Андрей Травников и корреспондент, действительно, движется. А согласно КоАП РФ, за проезд на пассажирском сиденье с непристёгнутым ремнём безопасности грозит штраф в размере 500 рублей.

Редакция ИА REGNUM направила запрос в пресс-службу правительства и губернатора Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию

Отметим, что это не первый случай, когда представителей новосибирской власти «ловят» на нарушениях ПДД. Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года наказание понёс депутат Законодательного собрания региона Сергей Титков. Парламентария наказали за мат на штрафстоянке, куда был эвакуирован его внедорожник, припаркованный на тротуаре. Интересен тот факт, что Титков лично принимал участие в разработке правил по эвакуации автомобилей

А ранее, в феврале 2017 года, к ответственности за неправильную парковку привлекли личного водителя мэра Новосибирска. Автомобиль на тротуаре у Новосибирской областной научной библиотеки сфотографировал общественный активист, который и направил фотографию вместе с просьбой наказать нарушителя в Госавтоинспекцию.

Читайте ранее в этом сюжете: Слово не воробей: новосибирский депутат ответит за мат на штрафстоянке