Граждане России считают, что обеспечивать семью должен мужчина

Москва, , 09:03 — REGNUM Материально обеспечивать семью должен мужчина, считают более половины граждан России, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, 54% респондентов считают, что ответственность за материальное обеспечение семьи лежит на мужчине. Еще 43% заявили, что приносить доход в семью должны и муж и жена, и лишь 1% опрошенных считают, что обеспечивать семью должна женщина.

Домашние обязанности должны быть разделены поровну, считают 74% опрошенных, 84% респондентов заявили, что и воспитание детей должно быть совместным.

В опросе с 1 по 3 октября приняли участие 1,8 тыс совершеннолетних граждан РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборке максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В конце августа 2017 года был проведен опрос, который показал, что 63% жителей РФ не имеют накоплений. Сбережения есть у 36%, из них 74% хранят деньги в банке, еще 22% — у себя.

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При этом большинство российских граждан считают, что 398 тыс. рублей — существенная сумма для сбережений. 89% участников опроса назвали оптимальным ежемесячный доход в размере 105 тыс. рублей. 8% опрошенных не смогли назвать точную сумму необходимого дохода, еще 3% считают, что счастье не в деньгах.

Также ранее в октябре вышел опрос ВЦИОМ по поводу социальных ожиданий граждан России. Выяснилось. что более 40% опрошенных жителей России считают, что худшие времена еще впереди, а более 20% — что самое тяжелое время страна переживает сейчас.

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Доля тех, кто полагает, что они остались позади — 31%. Аналогичное исследование в июле 2017 года также подтвердило, что в течение года взгляд в будущее страны у жителей России становится более оптимистичным.