Модель Кэмерон Рассел публикует истории женщин о домогательствах

Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Известная модель Кэмерон Рассел начала публиковать на своей странице в соцсети Instagram анонимные истории от девушек из модельного бизнеса.

Женщины на условиях анонимности рассказывают ей о физическом насилии, домогательствах и словесных оскорблениях со стороны мужчин.

Напомним, 5 октября 2017 г. в газете The New York Times вышла статья, обвинившая продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и плохом обращении с актрисами. Авторы материала назвали среди пострадавших от действий продюсера актрис Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн.

Другие артистки, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли и Кару Делевинь, также признались, что испытывали навязчивое внимание со стороны Вайнштейна в начале карьеры.

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