Пушков предложил Павленскому прибить себя к Статуе свободы

Москва, 17 октября 2017, 08:51 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал поджог здания Банка Франции в Париже художником-акционистом Петром Павленским.
«Павленский не там зажигает. Не хватает масштаба: решетку банка поджечь невелика доблесть. Вот прибить себя к Статуе свободы — это инсталляция!», — заявил Пушков.
Ранее Петр Павленский совершил поджог здания Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Свои действия художник объяснил как желание напомнить жителям Франции и всему миру о Великой французской революции и борьбе за свободу.
Павленский стал известным в России и за рубежом после совершения нескольких скандальных акций, во время которых он зашивал себе рот, обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке на Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.
Во Францию Павленский вместе с семьей переехал после того, как против него пытались возбудить уголовное дело об избиении актера «Театра.doc» и проводили проверку по изнасилованию актрисы этого же театра.
В мае Павленский получил политическое убежище во Франции.
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