Организатор баттла Oxxxymiron и Dizaster ответил на обвинения ТВ-3

Лос-Анджелес, США, , 08:52 — REGNUM Организатор рэп-баттла российского исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров) с американским рэпером Dizaster (Башир Ягами) — канадская компания King of the Dot (KOTD), опровергла обвинения телеканала ТВ-3 в недобросовестности, сообщает РБК.

«Ничего недобросовестного не было. Никаких контрактов подписано не было — даже с ними (ТВ-3 — прим. ИА REGNUM )», — заявил глава KOTD Трой Дэниэлс.

Российский телеканал ТВ-3 анонсировал трансляцию баттла за три дня до его начала, однако позже уведомил зрителей о его отмене.

По словам представителей канала, с KOTD была заключена договоренность о покупке прав на трансляцию мероприятия, но канадцы «без объяснения причин» отказались от своего решения.

При этом сам Oxxxymiron в своем Twitter опроверг эту информацию, заявив, что телеканал не покажет баттл, так как у «них нет и не будет прав на видео KOTD».

В ответ на это ТВ-3, понесший в результате большие финансовые и репутационные издержки, заявил о намерении подать на канадцев в суд для возмещения убытков.

Напомним, рэп-баттл Oxxxymiron с Dizaster состоялся 15 октября в американском Лос-Анджелесе. Жюри признало победителем российского исполнителя.

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