Безбарьерная среда в Оренбуржье: «Нужен системный комплексный подход»

Оренбург, , 08:34 — REGNUM На территории Оренбургской области четвёртый год реализуется государственная программа «Доступная среда», в рамках которой на решение вопросов доступности в различных сферах жизнедеятельности освоено около 750 млн рублей. Но это малая часть от того, что ещё предстоит сделать — создать все условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в частности, к социальным объектам, транспорту, учреждениям торговли, общественного питания, отметил вице-губернатор — заместитель председателя правительства области по социальной политике Павел Самсонов на расширенном совещании по вопросам реализации законодательства о социальной защите инвалидов в части формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития региона.

«Мы должны уяснить, что создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения — это не только адаптация зданий: установить, обустроить, сделать и так далее, но и решение вопросов по обеспечению работоспособности того, что мы с вами оборудовали, установили, сделали. Это должны быть не единичные меры, а системный комплексный подход, при этом с участием общественных движений инвалидов как представителей тех, ради кого это делается», — подчеркнул вице-губернатор.

Руководитель социального блока региона призвал преодолеть межведомственную разобщенность и устоявшийся стереотип, согласно которому проблемами инвалидов, доступной среды должны заниматься исключительно социальные службы.

«В соответствии с нормами действующего федерального законодательства каждое ведомство самостоятельно принимает меры по созданию условий доступности в установленной сфере деятельности. Это значит, что каждый из нас несет ответственность за обеспечение доступности в той сфере, в которой он реализует свои полномочия», — напомнил Павел Самсонов.

Также зашла речь о роли автоперевозчиков в обеспечении непрерывной доступности для инвалидов-колясочников. Отмечено, что не всегда адаптированная под нужды маломобильных групп населения транспортная инфраструктура используется должным образом, зачастую — по субъективным причинам: водители общественного транспорта не объявляют название остановок, такси отказывают инвалидам, семьям с детьми в перевозке, осуществляют остановку транспорта в неудобных местах, минуя посадочные платформы. Руководителям предприятий общественного транспорта указано на необходимость соблюдения правил обслуживания маломобильных групп населения, предложено активизировать работу по приобретению транспорта, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения.

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