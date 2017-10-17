ВместеЯрче: в Барнауле доказали совместимость энергетики с юмором

Барнаул, , 08:50 — REGNUM Об энергетике и процессах, происходящих в этой важнейшей отрасли экономики (повышении энергетической эффективности, энергосбережении), можно, оказывается, рассказать легко, увлекательно, да ещё и с юмором. Доказали это накануне 10 команд КВН из Алтайского края, Новосибирской и Томской областей, принявшие участие в игре Лиги КВН — Алтай на Кубок #ВместеЯрче. Подробности о любопытном мероприятии, состоявшемся в Барнауле, сообщили сегодня, 17 октября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала СГК.

В борьбе за денежный приз и поездку в Сочи на международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2018» команды сыграли два конкурса: визитка и биатлон. К примеру, барнаульская команда «Первый космонавт» пошутила на тему созвучия ТЭЦ и сокращенного названия торговых центров — ТЦ.

«А я-то думаю, чего их так много развелось», — сказал один из «космонавтов» после подробного объяснения, что же такое ТЭЦ.

Приз за лучшую шутку получила команда ветеранов Бийского олеумного завода «Взрывая время». «Представляете себе, какой фейерверк может устроить выпускающий тротил завод на День города в Бийске? А ветераны представляют! Хорошо, что мы смотрим его из Барнаула», — резюмируют умудренные опытом кавээнщики.

Интересно, что сами кубки (один большой и девять малых) были разработаны и изготовлены сотрудником Барнаульской ТЭЦ-2 СГК Олегом Доженковым. После создания дизайн-проекта и макета он отпечатал их на 3D-принтере, собрав каждую конструкцию, раскрасив ее и сделав подсветку. В целом вся работа заняла два месяца.

Напомним, перед игрой все команды сняли общий ролик о фестивале и побывали на различных энергообъектах. Одна из команд КВН — сборная Союза армян Алтайского края — сняла свою часть на угольном складе Барнаульской ТЭЦ-2.

Определение победителя жюри далось нелегко, но в итоге оба кубка были присуждены командам из Барнаула. Малый кубок и 20 тысяч рублей вручили команде «Бархат», а большой кубок и 80 тысяч рублей — команде «Невпопад».

Как уже сообщало ИА REGNUM, фестиваль юмора был организован при поддержке крупнейших энергопредприятий региона, в числе которых и Сибирская генерирующая компания. Одним из пяти членов жюри игры стала директор по экономике и финансам Алтайского филиала СГК Татьяна Маслова. Игра прошла в рамках второго Всероссийского Фестиваля энергосбережения и повышения энергетической эффективности #ВместеЯрче, в котором компания ежегодно принимает участие.

«Мероприятие получилось интересным и пролетело незаметно. Очень увлекательно было наблюдать за тем, как команды обыгрывали такую сложную тему, как энергетика. Но приятно, что все достойно справились со своей задачей», — подчеркнула Татьяна Маслова.