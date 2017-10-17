Россияне, проживающие за рубежом, смогут получить «дальневосточный гектар»

Владивосток, , 08:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил расширить применение программы «Дальневосточный гектар» на соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

Отмечается, что участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, смогут взять в безвозмездное пользование земельный участок на Дальнем Востоке. Одним из условий является получение ими гражданства РФ.

«Это важное решение для поддержки тех, кто хочет вернуться обратно на Родину», — отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По его словам, в 2016 году Дальний Восток принял почти семь тыс. переселенцев, в 2017 году — четыре тыс. человек. Есть уже те, отметил Галушка, кто создал крестьянско-фермерские хозяйства и успешно работает на дальневосточной земле.

«Дальний Восток дает новые возможности соотечественникам, переезжающим в регион на постоянное место жительства. Сейчас они смогут получить свой «дальневосточный гектар» только на стадии оформления гражданства, построить дом, заниматься бизнесом, вести сельское хозяйство», — подчеркнул министр.

Напомним, с 1 июня 2016 года на получение дальневосточных гектаров подано более 103 тыс. заявок. Более 30 тыс. человек получили землю в свое пользование.

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