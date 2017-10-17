В Москве и Подмосковье ожидается до 13 градусов тепла

Москва, , 07:40 — REGNUM Небольшой дождь и до 13 градусов тепла ожидаются во вторник, 17 октября, в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Центр погоды «Фобос».

"В Москве и области облачно с прояснениями, без существенных осадков, — говорится в сообщении. — Максимальная температура в столице +10…+12°, в Подмосковье +8…+13°».

Специалисты также прогнозируют ветер западный, северо-западный, 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Напомним, 16 октября Гидрометцентр России сообщил, что в Москве и Подмосковье к концу недели ожидаются заморозки. По данным метеорологов, первая половина текущей недели будет сопровождаться ветреной погодой с порывами до 18 м/с.

Читайте также: Гидрометцентр: В конце недели в Москву придут заморозки

Читайте также: Росгидромет: Первый снег в Москве — это «громко сказано»