Жители Приамурья массово жалуются губернатору на поборы в детских садах

Благовещенск, , 04:52 — REGNUM Жители Амурской области жалуются на поборы в детских садах. В своем Инстаграм сообщение с призывом не скрывать информацию о незаконном поведении сотрудников детских дошкольных учреждений разместил губернатор Александр Козлов. С аналогичным обращением к жителям области обратилось региональное минобразования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На пост, размещенный в Инстаграм губернатором Приамурья Александром Козловым, уже поступило более 150 сообщений. Понравилась публикация более 800 пользователей.

Жители региона сообщили о том, что деньги с родителей малышей в детских дошкольных учреждениях всё-таки собирают. В основном просят сдать деньги на ремонт детского сада. Также имеют место сборы на игрушки, канцелярские принадлежности.

Некоторые родители сообщили о просьбе руководства о спонсорской помощи в обмен на место в детском саду.

Есть сообщения о просьбе купить в садик кровать. Некоторые родители жалуются на нехватку игрушек в группах — «приходится покупать, для своих детей ведь». Одна то ли мама, то ли бабушка написала, что родители скинулись на приобретение посудомоечной машины, а также на новый линолеум.

Правда, сообщают родители и то, что жалоба на поборы может закончиться травлей ребёнка. Одна из посетительниц социальной сети написала, что однажды отказалась сдавать деньги на карандаши и альбомы для рисования, потому, что у неё не было средств. После этого ребенку, единственному в группе, не дали рисовать.

В своем Инстаграмм Александр Козлов написал, что анонимный опрос в социальных сетях запущен для того, чтобы понять глубину проблемы.

Остается надеяться на то, что по данным, полученным в ходе опроса, будут приняты самые серьезные меры.

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Попытки выяснить элементарный, казалось бы, вопрос — стоимость посещения детского сада в Амурской области, успехом не увенчались. Сайт регионального минобразования не работает, сведений, которые должны быть доступны каждому родителю, найти на нем не удалось. Ответившая по телефону «Горячей линии» сотрудница (той самой, которая по распоряжению губернатора призвана выяснить ситуацию с поборами в детских садах) — не смогла сообщить размер ежемесячной родительской платы, сославшись на то, что таких данных у нее нет. И переадресовала в другой департамент министерства. Информацию о том, сколько стоит посещение детского сада в Амурской области сотрудница департамента предоставить отказалась: «Мы не даем таких данных, пишите официальный запрос», — ответила сотрудница минобразования Амурской области.

Ситуация с выяснением элементарного вопроса, показывает наличие высокой бюрократии Приамурья и губернатору Александру Козлову стоило просто задуматься над тем, чтобы искоренить сами условия для поборов и прочих нарушений. Потому, что, если на выяснение обычного вопроса про стоимость посещения детского сада нужно «убить» полдня, то поборы — будут.

В 2015 году родители сообщали о том что плата за детский сад в Благовещенске в месяц составляет 5 500 рублей. И добавляли: «Плюс поборы».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске очередь в детсады сохраняется только для детей 1,5 — 3 лет, остальные малыши имеют возможность их посещать. В 2018 году родителям дошкольников пообещали повышение платы за посещение ребенком детского сада, правда, пока не уточнили — на сколько. Сейчас стоимость равна 144 рублей в день. На Камчатке в очереди на заветное место в детсаду стоят 1521 ребенок от 1,5 до 3 лет. При этом стоимость пребывания составляет 203 рубля 16 копеек в день.