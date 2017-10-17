На ТВ-3 объяснили отсутствие в эфире баттла Oxxxymiron и Dizaster

Москва, , 01:21 — REGNUM Отсутствие в эфире обещанного ранее баттла между российским рэпером Oxxxymiron (Мирон Федоров) и американским баттл-эмси Дизастером (Башир Ягами) связано с односторонним решением организатора — канадской компании KOTD, внезапно отказавшейся от трансляции, передает телеканал ТВ-3.

Уточняется, что баттл, который должен был транслироваться 16 октября, показан по ТВ-3 не будет. Причина — в спровоцированном канадцами конфликте.

Ранее с KOTD была заключена договоренность о покупке прав на трансляцию баттла. Когда российский телеканал уже опубликовал анонс, канадцы внезапно отказались соблюдать соглашение:

«Тем более неожиданным было для нас внезапное, без объяснения причин, изменение канадской компанией своего решения и прерывание оформления сделки».

В итоге телеканал, понесший финансовые и репутационные издержки, намерен обратиться в суд.

«Поэтому мы хотим, чтобы данная ситуация получила оценку не только со стороны канала, но и со стороны судебных инстанций, — говорится в сообщении телекомпании. — В России убытки, причиненные недобросовестным ведением переговоров, подлежат возмещению».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-американский рэп-баттл состоялся 15 октября в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США). Российский деятель победил с существенным перевесом.

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