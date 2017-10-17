Детдома наполовину опустели, тысячи обрели семью: «Крылья Аиста» в Москве

Москва, , 14:25 — REGNUM В Государственном Кремлевском дворце 16 октября состоялось вручение Московской городской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста». Среди номинантов, награждённых в знак общественного признания их заслуг, оказались приемные родители, сотрудники органов опеки и попечительства, представители общественных и некоммерческих организаций, работники культуры и представители СМИ. Впервые была присуждена премия в номинации «Меценат». Её получил Роман Авдеев.

Статуэтку в виде летящего аиста и беззащитного ребёнка, созданную народным художником России Александром Рукавишниковым, всем номинантам вручил мэр Москвы Сергей Собянин. Он же открыл и саму торжественную церемонию вручения.

«Мы продолжаем нашу добрую традицию, и снова в главном зале страны собрались люди с открытой душой, открытым сердцем, открытыми чужому горю, чужой трагедии, детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Наша жизнь далеко не всегда устлана розами. Мы знаем, что такое проблемы, мы знаем, что такое трагедии. Но самая большая трагедия, и самая большая утрата — когда дети лишаются своего детства. И вы возвращаете им самое главное на свете — вы возвращаете им семью, и в своём большом и дружном доме дарите детям радость и счастье», — заявил Собянин.

«Когда мы учреждали премию «Аиста», в столичных домах проживало более 4 тыс. детишек — целый маленький город тяжёлых проблем. Спустя всего 5 лет детдома наполовину опустели, и тысячи детишек обрели новую семью. Двери московской семьи открыты для инвалидов, родных братьев и сестёр, детишек старшего возраста, которым раньше невозможно было найти свой дом. Быть приёмными родителями — это большой труд, большая ответственность и большое счастье. Своей любовью и заботой вы согреваете детей, а они дарят вам счастье быть самыми лучшими людьми на свете!» — подчеркнул мэр Москвы.

Поприветствовала опекунов и Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, которая отметила, что своими шестью детьми в обществе собравшихся на церемонию родителей ощущает себя малодетной матерью.

«Вы все сегодня номинанты этой великой премии родительской любви. Награда за неё — даже не только и столько благодарность детей. Это их победы. Это их счастье. Конечно, бывает всякое. В любой семье бывают трудности, которые сделают нас сильнее. И сегодняшняя встреча, сегодняшний вечер ещё раз показал как нас много — всех людей, которым не всё равно», — указала Кузнецова.

Среди номинантов премии оказались три семьи, которые получили награду за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве. Помимо премии «Крылья аиста» им подарили уникальные медицинские программы для родительских и приёмных детей.

Первая премия была вручена Анне и Анатолию Осиповым. Стаж приёмной семьи Осиповых — 22 года. В ней воспитывается 11 детей, среди которых восемь — приёмных. Анна Осипова создала студию дошкольного развития «Знайка», она является членом Общественного совета опекунов, попечителей и приёмных родителей департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, а также председателем Общественного совета Северо-западного административного округа столицы.

Затем последовала семья Людмилы и Максима Княгининых, чей опекунский стаж составил уже 7 лет. Они воспитывают 11 детей, семеро из них — приёмные, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Княгинины участвуют в пилотном проекте по имущественной поддержке семей, которые приняли на воспитание детей старшего возраста и детей-инвалидов. Они проделали огромную работу по реабилитации и развитию детей, реализуя арт-терапию, трудотерапию и другие инновационные технологии, активно делятся опытом с другими приёмными семьями. Людмила Княгинина также состоит в Общественном совете опекунов, попечителей и приёмных родителей департамента труда города Москвы.

Третьими номинантами награды среди семей стали Вера и Сергей Кабановы, чей опекунский стаж также составил семь лет. Они воспитывают 8 детей, шесть из которых — приёмные. Сергей Кабанов является председателем Общественного совета опекунов, попечителей и приёмных родителей Троицкого и Новомосковского административного округа Москвы. Вера Кабанова — инициатор и организатор благотворительных мероприятий для приёмных семей округа, а также активный член клуба приёмных родителей города Троицка.

Среди организаций награды удостоились и несколько учреждений. Первой наградили ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды» — команду из высококвалифицированных сотрудников, использующих и внедряющих лучшие социальные технологии семейного устройства детей сирот с помощью организации семинаров, школ, публикаций, методических сборников. За 2 неполных года работы организации 33 ребёнка обрели свои семьи, из них 11 — дети с ограниченными возможностями. Школа приёмных родителей Центра подготовила 169 кандидатов в замещающие родители и осуществляет сопровождение 46 приёмных детей.

В свою очередь, лучшим органом опеки признан Отдел социальной защиты населения района Вешняки ВАО города Москвы. За последний год с помощью специалистов этого учреждения были устроены в семьи более 60 детей-сирот, среди которых 8 детей-подростков, пять детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а 21 человек — братья и сёстры. В настоящее время на учёте в отделе состоит 22 приёмные семьи, в которых живёт 33 ребёнка — 7 опекунских семей, в них 74 ребёнка, 94 семьи-усыновителей, в них живут 94 ребёнка.

Лучшей школой приёмных родителей Москвы стала автономная некоммерческая организация «Институт развития семейного устройства» — одна из самых популярных в Москве организаций такого рода. Она совмещает подготовку кандидатов в приёмные родители с методической учёбой и повышением квалификации сотрудников других школ. За 2016 год в школе обучено 195 кандидатов в приёмные родители, слушателями были приняты в семьи 47 детей. Тренеры школы — специалисты и практики в сфере семейного устройства, — почти все приёмные родители.

В номинации среди НКО премия была вручена автономной некоммерческой организации «Центр помощи детям средней и тяжёлой степени ДЦП» при Марфо-Мариинской обители милосердия.

В Москве насчитывается более 5 тыс. детей с ДЦП, которым трудно попасть в обычные детские сады. Марфо-Мариинской центр представляет собой единственный в городе бесплатный центр для детей со средней и тяжёлой степенью ДЦП. Сотрудники учреждения активно предотвращают помещение детей-инвалидов в дома-интернаты. За шесть лет Центр помог 118 семьям — в основном малообеспеченным и многодетным.

За особый личный вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей номинантом стал и футболист, тренер, пятикратный чемпион в России Сергей Семак, чья семья в 2016 году удочерила девочку с ограниченными возможностями здоровья — она стала уже восьмым ребёнком в доме.

В номинации СМИ награду получила специальному корреспонденту издательского дома «КоммерсантЪ» Ольге Алленовой, котораянесла огромный вклад в популяризацию семейных форм воспитания детей-сирот, а среди деятелей культуры и искусства награды удостоилась актриса Наталья Белохвостикова, которая ведёт большую работу по пропаганде семейных ценностей.

Наконец, в номинации «Меценат» премию получил один из крупнейших российских предпринимателей, президент управляющей компании «МКБ Капитал» Роман Авдеев. Авдеев — приёмный родитель с 15-летним стажем, воспитывающий 23 ребёнка, 17 из которых — усыновлённые.

За последние три годы передано Авдеевым на благотворительность более 100 млн рублей. В 2014 году Романом Адвеевым был учреждён благотворительный фонд «Арифметика добра» для помощи детям-сиротам и приёмным семьям. Одно из направлений деятельности этого фонда является клуб приёмных родителей «Азбука приёмной семьи». Клубом было сформировано специальное сообщество, которое включает в себя более тысячи приёмных семей Москвы; благодаря его деятельности в семьи были приняты 188 детей.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM приёмная мать, президент Ассоциации приемных родителей, опекунов и попечителей «Столичная семья» Галия Бубнова рассказала о том прогрессе, который был достигнут в семейном устройстве детей-сирот и детей без попечения родителей за последние десять лет.

По её словам, с 2010—2011 годов семейное устройство действительно получило очень масштабное развитие — здесь «подействовал и президентский указ, и тот посыл, что детских домов быть не должно».

Однако в этом проявилась и другая крайность, когда появилось очень много замещающих семей, которые не совсем были готовы к приёму детей, констатировала Бубнова.

«Немного провальной оказалась другая часть — а именно, сопровождение семей, (подготовка) специалистов, которые могут оказывать помощь и поддержку замещающим семьям. Потому что проблемы возникают новые и через год, и через два, и через три. С детьми в любой момент могут возникнуть проблемы», — указала Бубнова.

«В этом как раз большую роль оказывает поддержка и помощь именно негосударственными коммерческими организациями — это фонды, благотворительные организации и так далее, — НКО этот провал со стороны государства очень хорошо компенсируют», — подчеркнула она.

Особую роль в этом процессе играет фонд «Арифметика добра» Романа Авдеева, который в течение двух-трёх лет смог развить очень успешную деятельность и создать систему, «которая реально нужна родителям, которая реально помогает и которая реально работает».

Фонд «Арифметика добра» смог обеспечить место для встреч — клуб приёмных родителей, куда приглашают значимых специалистов в сфере семейного устройства и где проводят лекции и семинары. При этом если где-то такие услуги стоят денег, — при том весьма значительных денег, — то «Арифметика добра» фонд позволяет получить эти услуги бесплатно.

Параллельно с этим специалисты фонда смогли продумать организовать системную помощь самим приёмным родителям — в том числе и предлагая им моральную и психологическую поддержку или предлагая временно присмотреть за приёмными детьми, когда родители вынуждены, например, уехать в командировку. В этом отношении в фонде проводится работа на различных уровнях с различными возрастными категориями — с малышами, тинейджерами, подростками, для которых организуются мастер-классы и развивающие занятия.

«В этом плане есть большое отличие от многих других НКО, которые тоже работают с семьями — оно заключается в том, что здесь идёт комплексная помощь. При этом работа с родителями (не односторонняя) — родители имеют возможность посвятить время себе благодаря тому, что детьми тоже занимаются», — указала Бубнова.

По её словам, Фонд смог организовать то место, где приёмного родителя «понимают, где тебя не обсуждают, где ты можешь задать вопрос и где можешь быть понятым».

«Для замещающих родителей часто необходимо ощущение безопасности, когда понимаешь, что если ты проявишь слабость и скажешь о том, что у тебя есть трудности, тебе не скажут, как говорят иногда — «ты же сама брала детей, что ты тогда ноешь?» Часто люди говорят это как будто в отместку… Получается, что человек везёт этот воз на себе и расслабиться нигде нельзя. Между тем, очень много приёмных родителей испытывают серьёзные стрессы, неврологические срывы. И если есть место, где они действительно могут расслабиться, где не надо быть героем, который не может допустить слабости — это вселяет надежду, это даёт силу», — указала президент Ассоциации приемных родителей, опекунов и попечителей «Столичная семья».

При этом сами организаторы такого «безопасного пространства» для приёмных родителей — также люди из приёмных семей.

«Это важно — что подготовкой, что сопровождением занимаются люди, которые имеют свой личный опыт. В противном случае нельзя понять ситуацию — есть и дети такие, которые хороши выучили такую вещь, как социально одобряемое поведение. И если где-то дети могут себя вести отлично, дома могут себя вести так, что мало не покажется. А человек со стороны в это просто может не поверить», — указала она.

По её словам, благодаря усердной работе НКО и общественных организаций в Москве в деле развития семейного устройства детей-сирот уже достигнуты впечатляющие результаты. Однако далеко не так радужно ситуация выглядит во многих отдалённых регионах страны — там, где не всегда есть сопровождение в нужном объёме, где не хватает специалистов, которые могут работать в сопровождении для приёмных семей. Поэтому теперь многие возлагают большие надежды на распространение опыта передовых НКО, в том числе и фонда «Арифметика добра», в другие регионы России помимо Москвы. Уже сейчас сотрудники фонда организуют видеотрансляции, которые обеспечат нужной информацией людей в самых отдалённых уголках страны.

«Таких мест хотелось бы, естественно, побольше, потому что при всей своей масштабности (охватить всех детей) фонд не может. И сейчас по образу, на примере фонда можно развивать клубы приёмных родителей по всей стране», — заключила Галия Бубнова.