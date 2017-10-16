ОП РФ подала заявку на проведение митинга-концерта 4 ноября

Москва, , 23:17 — REGNUM Общественная палата Российской Федерации обратилась в мэрию Москвы с заявкой на проведение праздничного митинга-концерта «Россия объединяет», посвященного Дню народного единства. Предполагается, что мероприятие пройдет 4 ноября на площадке стадиона «Лужники».

Как ожидается, в митинге-концерте примут участие общественные деятели и представители гражданского общества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое празднование Дня народного единства состоялось в 2005 году: центром торжественных мероприятий стал Нижний Новгород, историческая родина русских демократических традиций, где был открыт памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

В 2016 году в День народного единства прошло шествие и был организован многотысячный митинг-концерт, организованные по инициативе Общественной палаты России.

4 ноября 2016 года праздничное шествие возглавили представители Общественной палаты Российской Федерации, общественные деятели, представители профсоюзов.