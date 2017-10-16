За беспозвоночных ответите: в Петербурге пошли войной на незаконные свалки

Санкт-Петербург, , 22:00 — REGNUM Органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу сегодня, 16 октября, возбудили два уголовных дела по факту нарушений правил обращения с экологически опасными веществами и отходами. Общий ущерб, нанесенный государству, оценивается в 19 млн рублей. Как сообщает ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, нарушения были зафиксированы в районе поселка Шушары (Пушкинский район) и в водоохранной зоне реки Новая в Красносельском районе. Обе свалки появились весной 2017 года.

7 гектаров мусора в Шушарах

Свалка в Шушарах была обнаружена в мае 2017 года. Комитет по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга по согласованию с прокуратурой провел внеплановые выездные проверки двух организаций: «Империалэкосервис» и строительной компании «Алигма».

"Компании организовали прием и размещение отходов на земельных участках площадью более 7 га между Витебским проспектом и линией железной дороги в районе Паровозного музея, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга. — Материалы проверок были направлены в природоохранную прокуратуру Петербурга для решения вопроса о запрете деятельности указанных юридических лиц».

Отходы, состоящие из разнородных по составу химических веществ, в том числе, отходы 4-го класса опасности, уплотнялись с применением тяжелой техники. Это привело к нарушению гидротермического режима и условий аэрации почвы, уничтожению растительного покрова и слоя растительных остатков на поверхности почвы. Природоохранные органы отмечают, что в результате были уничтожены места обитания беспозвоночных животных.

Для пресечения противоправной деятельности комитетом по природопользованию совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ночь с 29 на 30 июня 2017 года были проведены мероприятия, в ходе которых с земельных участков сотрудники ФСБ изъяли бульдозер и 12 автомобилей, осуществлявших завоз отходов на земельный участок. Водители привлечены к административной ответственности.

Специалистами комитета была проведена экспертиза среды обитания объектов животного мира. Размер нанесенного природе ущерба оценили в 15 млн 594 тыс. рублей. В настоящее время Следственный комитет устанавливает причастных к совершению данного преступления. Расследование продолжается.

Мусорные горы на берегу реки Новая

В марте 2017 года компания «Строй Комплекс» сбросила грунтовые строительные отходы 5-го класса опасности на участке в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Новая. Отходы также уплотнялись бульдозерами. Площадь несанкционированной свалки — 17 470 кв. метров, примерный объем сброшенных на почву отходов — 44 тыс. кубометров.

Комитет по природопользованию привлек нарушителей к административной ответственности и наложил штраф в 300 тыс. рублей. Ущерб, нанесенный природе, был оценен в 3 млн 428 тыс. рублей. Уголовное дело, как и в случае свалки в Шушарах, возбуждено по части 2 статьи 247 УК РФ — «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Минимальное наказание, которое может ждать нарушителей, — штраф до 300 тыс. рублей, максимальное — лишение свободы на срок до пяти лет.

Как бороться с неизвестным

Незаконные свалки — проблема всероссийского уровня, и каждый регион вырабатывает собственную тактику борьбы с ними. Правительство Санкт-Петербурга, к примеру, ведет совместную работу по пресечению незаконного размещения отходов с коллегами из Ленинградской области.

Читайте также: В Ленобласти ломают голову над методами борьбы со свалками

Также одним из действенных способов власти Петербурга считают изъятие дорогостоящей автомобильной и другой техники у нарушителей экологического законодательства. Только в 2017 году в ходе мероприятий в целях обеспечения производства по административным и уголовным делам изъято порядка 40 единиц техники.

«В Петербурге отработан четкий механизм перевода таких дел из административной плоскости в уголовную, — пояснили в комитете по природопользованию. — Законом Санкт-Петербурга введено понятие «несанкционированная свалка», которое отсутствует в федеральном законодательстве, а также установлена ответственность по ст. 11−1 «Организация несанкционированной свалки отходов» и ст. 28 «Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест».

Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, а также сжигание мусора влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 2−5 тыс рублей; на должностных лиц — 20−50 тыс рублей; на юридических лиц — от 500 тыс до одного млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге пресекли незаконную свалку на дне Финского залива