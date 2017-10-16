Названы дата и место похорон актёра Дмитрия Марьянова

Москва, , 21:33 — REGNUM Актёр Дмитрий Марьянов будет похоронен в среду, 18 октября, на Химкинском кладбище, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Как сообщила журналистам агент актёра, церемония прощания с Дмитрием Марьяновым состоится ранее в тот же день в Центральном доме кинематографистов.

Напомним, 47-летний актёр театра и кино Дмитрий Марьянов скончался вечером 15 октября в городе Лобня Московской области от остановки сердца. По предварительным данным причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти актёра по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Следствие считает, что к гибели Дмитрия Марьянова могло привести неоказание оперативной медицинской помощи.

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