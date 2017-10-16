Севастополь: участники Фестиваля молодежи отправили обращение к потомкам

Севастополь, , 20:12 — REGNUM В Севастополе делегаты из 28 стран — участники региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов — обратились с посланием к молодежи 2067 года. Капсула с обращением на двух языках заложена в постамент во дворике Севастопольского госуниверситета 16 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы уверены, что вы живете в потрясающее время: вы совершили удивительные открытия в биологии, химии, генной инженерии, покончили с голодом и безработицей, нашли полностью возобновляемые источники энергии, изобрели лекарство от рака и СПИДа», — говорится в послании.

Студенты 2017 года призвали будущее поколение не повторять ошибок прошлого и «остановить войны и расизм».

Призвали быть «едиными и дружить со всеми народами во всем мире», помнить свою историю, гордиться своей страной и служить ее процветанию.

«Получайте образование и давайте эту возможность детям. Много путешествуйте, окрыляйте мир и смотрите на него с оптимизмом. Будьте щедрыми! Цените человеческое общение, не утратьте его в погоне за развитием технологий и радуйтесь каждому дню!»

«Мы хотим пожелать вам хранить и приумножать богатства, добытые нашими отцами, ведь справедливость и высокая духовность — фундаментальные ценности каждого народа».

Послание молодежи — совместная творческая работа 50 участников фестиваля из 28 стран. Окончательный вариант текста был сформулирован с учетом предложений каждого из них.

Послание было торжественно зачитано на двух языках. Участников приветствовали руководители города. После закладки капсулы в небо взметнулись тысячи разноцветных воздушных шаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 14−17 октября Севастополь стал площадкой проведения части программы ВФМС-2017 и саммита лидеров студенчества стран СНГ.

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