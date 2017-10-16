Владимир Путин изменил дату начала обороны Севастополя

Москва, , 19:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал ранее принятые Федеральным собранием поправки к федеральному закону «О ветеранах», в соответствии с которыми изменяется официальная дата начала обороны Севастополя, сообщает 16 октября пресс-служба Кремля.

В новой редакции федерального закона датой начала обороны Севастополя обозначено 30 октября 1941 года. Ранее этой датой было 5 ноября 1941 года.

Напомним, ранее в законе «О ветеранах» указывалось, что оборона Севастополя осуществлялась в период с 5 ноября 1941 года по 4 июля 1942 года. При этом за основу бралась дата издания приказа командующего Приморской армией генерал-майора Ивана Петрова о вступлении его в командование войсками Севастопольского оборонительного района.

Между тем, в ходе последних исследований было установлено, что войска перешли к обороне Севастополя 30 октября 1941 года во исполнение приказа заместителя командующего по сухопутной обороне Главной Военно-морской базы контр-адмирала Гавриила Жукова, определившего войскам рубежи и участки обороны.

Изменения в закон «О ветеранах» было решено внести для определения лиц, участвовавших в обороне Севастополя, что засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества.

Подготовленный в правительстве законопроект 29 сентября 2017 года был принят Государственной думой, а 10 октября 2017 года одобрен Советом Федерации.