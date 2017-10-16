Молодые бизнесмены обсудили секреты успеха на ВФМС

Сочи, Краснодарский край, , 18:50 — REGNUM 16 октября в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов начала свою работу площадка «Экономика для будущего развития», участниками которой стали молодые предприниматели и студенты экономических специальностей высших учебных заведений.

Право открыть первую панельную дискуссию Всемирного слета успешных предпринимателей на тему «Молодые предприниматели в экономике будущего» выпало вице-президенту общественной организации «Опора России» Эдуарду Омарову. Он же выступил и в качестве модератора площадки, сразу задав тон будущему общению.

«Перемены во всех сферах жизни уже стоят на пороге, и творить их тем, кто сейчас находится на площадке», — подчеркнул Эдуард Омаров.

Учитывая специфику площадки, было принято решение открыть ее с выступлений именно молодых предпринимателей, которые сами не так давно начали свой путь в бизнесе и уже достигли определенных успехов.

Выпускник бизнес-школы Сколково Евгений Ларионов отметил, что философия сегодняшних молодых предпринимателей коренным образом отличается от тех, кто начинал свой бизнес хотя бы десятилетие назад.

«Тогда все искали необходимую нишу, в которой действовали в рамках долженствования кому-то, а сегодня молодые люди идут в первую очередь туда, куда хотят, и делают то, в чем понимают», — сказал он.

Евгений Ларионов также выделил пять основных компонентов успеха для начинающего предпринимателя: масштаб, предназначение, польза, лидерство и гибкость. Именно они, по мнению молодого человека, должны позволить создать свою империю.

«Будущего не существует. Есть только настоящее», — с такой фразы началось выступление Сергея Косенко, основателя группы компаний Kosenko Retail Group.

История взлетов и падений этого молодого предпринимателя не оставила равнодушным никого в зале.

«Учтите, что предприниматель — это человек с высоким болевым порогом и профессиональный неудачник», — отметил в своем выступлении Сергей Косенко.

По его словам, он стартовал в бизнесе с взятого кредита на 18 млн рублей и прогорел. Потом взял еще 10 млн, чтобы компенсировать предыдущий провал, но уже в долларах — и тут случился кризис 2014 года и обвал рубля, выплаты достигли астрономических сумм.

Но Сергей не сдался: сегодня он — владелец четырех созданных «с нуля» брендов, которые позволили ему не только рассчитаться с долгами, но и начать зарабатывать.

«Опережайте ожидания своих клиентов. Дайте им то, чего они хотят, и еще чуть-чуть больше», — поделился он главным секретом своего успеха.

От лица наставников молодого предпринимательства выступил Жан-Эммануэль Аффота, президент компании A+Associates и генеральный директор Фонда позитивной экономики в России.

«Позитивная Россия — это не просто Фонд, а целое движение, направленное на уничтожение негативной репутации России как страны, в которой нет позитивной экономики. Мы желаем каждому из вас заниматься тем, что вы любите, тогда позитивная экономика будет построена в кратчайшие сроки», — резюмировал он.

На этой позитивной ноте Всемирный слет успешных предпринимателей завершился, а участники встречи получили приглашение на индивидуальные мастер-классы спикеров площадки, которые пройдут в ближайшие дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось 15 октября в Сочи. В ходе церемонии выступил президент РФ Владимир Путин. Фестиваль продлится до 22 октября. В нем принимают участие более 20 тысяч человек из 180 стран.

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