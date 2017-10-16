Всемирный фестиваль молодёжи в Оренбуржье: «Бесценный опыт сотворчества»

Оренбург, , 18:45 — REGNUM В Оренбурге четыре образовательных учреждения культуры подготовили обширную программу для иностранной делегации, которая прибыла в областной центр в рамкахXIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Дарить эмоциональные впечатления молодые исполнители местных ссузов и вуза начали с первых минут встречи иностранной делегации в аэропорту. На самом международном языке — музыкальном — ансамбль «Игрицы» (руководитель Наталья Антыкова, Областной колледж культуры и искусств) приветствовал гостей и задал праздничный тон их дальнейшему пребыванию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона.

Мгновенный отклик у публики вызвало попурри из мировых хитов. Авторскую аранжировку специально для этого фестиваля сделала председатель предметно-цикловой комиссии «Музыкальное искусство эстрады» Колледжа культуры и искусств Светлана Подурова.

«Подготовка была оперативна. Буквально за короткий срок мне пришлось сделать девять аранжировок. Выучили композиции со студентами. Все работали на большом подъеме. Нам самим было интересно исполнить попурри из песен разных стран», — поделилась она.

Выступление объединённого хора Областного колледжа культуры и искусств и Оренбургского института искусств им. Л. и М. Ростроповичей, а также солистов сопровождалось аплодисментами и одобрительными возгласами гостей.

«У нас в колледже учится гражданин Китая. Он подсказал китайскую песню, и я сделала аранжировку. Песня впервые в таком варианте прозвучала у нас, в Оренбурге. Приятно было наблюдать, как тепло воспринималась композиция представителями китайской делегации», — сказала Подурова.

Проректор по научной работе и международным связям Оренбургского института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Валентина Логинова убеждена, что, несмотря на сложности сочетания учебной и активной концертной деятельности, подготовка к таким масштабным проектам дисциплинирует и вдохновляет:

«Высокие гуманистические ценности студенты начинают понимать, участвуя именно в таких проектах. Здесь присутствует особый дух единения молодежи. А главное — это бесценный опыт сотворчества».

17 октября на прощальном вечере «До встречи на Евразии» оренбургская творческая молодёжь вновь будет дарить свое искусство участникам и гостям XIX Всемирного фестиваля.

«Участие учебных заведений сферы профессионального искусства в молодежном марафоне несет в себе не столько функцию культурного обрамления основной программы, сколько выполняет одну из основополагающих задач всемирного форума — презентация образовательных возможностей России», — подчеркнула министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 14 по 17 октября Оренбуржье станет региональной площадкой XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В рамках региональной программы в Оренбурге находятся с визитом 100 представителей мирового молодёжного сообщества из 54 стран. Впервые в область приехали представители молодёжи четырёх континентов. Самыми представительными стали делегации из Уганды, Болгарии, Индии, Индонезии, Китая.

Стоит отметить, Оренбургская область не впервые становится площадкой международного молодёжного общения. Год назад регион принимал Первый образовательный форум «Евразия», в котором участвовали делегации и гости из 80 стран.

В 2017 году на региональной площадке Оренбуржья делегаты XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов знакомятся с уникальной культурой народов России, посещают инновационные предприятия и места, связанные со знаменитыми людьми, которые родились и жили в Оренбуржье.

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