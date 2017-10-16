В Анталье прошел российско-турецкий семинар омбудсменов

Анталья, Турция, , 18:41 — REGNUM 16 октября в Анталье Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и Главный омбудсмен Турецкой Республики Шереф Малкоч провели совместный российско-турецкий семинар по обмену лучшими практиками «Анализ полномочий и деятельности обоих институтов, в том числе в области международного сотрудничества».

В рамках мероприятия омбудсмены рассказали о функциях и особенностях своих институтов, обменялись опытом и лучшими практиками правозащитной деятельности, а также наметили стратегию дальнейшей совместной работы.

В своем приветственном слове Татьяна Москалькова поблагодарила Шерефа Малкоча и турецких коллег за теплый прием и отметила важность международного сотрудничества для обеспечения защиты прав граждан.

«Замечательно, что мы продолжаем взаимодействие с Главным омбудсменом Турецкой Республики господином Шерефом Малкочем в условиях восстановления межгосударственных отношений и снятия ряда запретов и ограничений Президентом РФ и постановлениями Правительства РФ», — сказала она.

В ходе встречи обсуждалась широкая правозащитная повестка, в которую, в частности, включены несколько конкретных кейсов о восстановлении нарушенных прав российских граждан.

В их числе дело Зарины Албегоновой, которой муж, гражданин Турции, не отдаёт её ребёнка.

В рамках встречи стороны обменялись практиками работы Омбудсменов и их аппаратов, способами защиты прав граждан в России и Турции, а также затронули вопрос создания Евразийского альянса омбудсменов.

«Конечно, нами проделана большая работа, но многое еще предстоит! Очень важно не только продвигать идею защиты прав человека на национальном и региональном уровнях, но и на международной площадке», — заявила Татьяна Москалькова.