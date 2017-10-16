Все фирменные поезда в РФ до конца 2017 года обещают оборудовать Wi-Fi

Москва, , 18:53 — REGNUM До конца 2017 года все фирменные поезда дальнего следования будут оснащены системой Wi-Fi, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов. Такой ответ был получен на его обращение в компанию ОАО «РЖД».

"В целях развития Wi-Fi-сервисов в поездах дальнего следования реализовывается проект по внедрению до конца 2017 года высокоскоростной информационной магистрали во всех фирменных поездах АО «ФПК» («Федеральная пассажирская компания»). Параллельно с этим проводятся открытые конкурсы по выбору операторов предоставления пассажирам услуги доступа к сети интернет и поездному мультимедийному порталу», — сообщил начальник отдела департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Геннадий Гришин.

Кроме того, АО «ФПК» организована работа по развитию локальных Wi-Fi-сервисов на борту поезда — внедрению поездных порталов с мультимедийным контентом. Планируется, что контент будет включать видеофильмы, мультфильмы, аудиокниги, музыку, печатные издания, новостную ленту, заказ питания из вагона-ресторана.

Отметим, в настоящее время в поездах дальнего следования АО «ФПК», в которых предоставляется услуга доступа к интернету, применяется наиболее оптимальное техническое решение, которое позволяет путём установки на специальное оборудование (мультироутер) до восьми сим-карт разных сотовых операторов увеличить зону покрытия (по сравнению с одним оператором) и получить скорость на состав до 115 Мбит/с при наличии сигнала LTE трёх операторов.

«Применяемое техническое решение на текущий момент наиболее скоростное, но полностью зависит от зоны покрытия сетями сотовых операторов связи», — пояснили в департаменте.

Относительно поездов дальнего следования, АО «Федеральная пассажирская компания» начиная с 2012 года проводит работу по оснащению поездов средствами беспроводного Wi-Fi-доступа к интернету для пассажиров. За это время были протестированы различные технические и программные решения, опробовано несколько бизнес-моделей взаимодействия с операторами услуг.

Добавим, сотрудник ОАО «РЖД» Геннадий Гришин также сообщил, что в настоящее время на полигонах городов — организаторов матчей ЧМ-2018 перевозку пассажиров в пригородном сообщении осуществляют 12 пригородных пассажирских кампаний (далее — Перевозчик). Однако от данных компаний не поступало запроса об установке системы Wi-Fi в электропоездах. При этом на установку технологического оборудования и обеспечения беспроводного доступа к сети интернет требуется согласие перевозчика на предоставление пассажирам данной услуги, а также разработка монтажного проекта и его согласование установленным в ОАО «РЖД» порядком.

«Также стоит отметить, что на территории субъектов РФ, в которых будут проводиться спортивные соревнования ЧМ-2018, должно быть обеспечено полное покрытие сети интернет по маршрутам следования поездов дальнего следования и пригородного сообщения, что потребует дополнительной проработки вопроса с Министерством связи РФ», — подчеркнул Гришин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти столицы планируют выделить на расширение уличной сети Wi-Fi к ЧМ-2018 сумму 830 млн рублей.

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