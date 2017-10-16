Белгородская больница заплатит 300 тысяч за смерть пациентки

Шебекино, Белгородская область, , 17:45 — REGNUM В Белгородской области Шебекинская центральная районная больница выплатит деньги родственникам женщины, которая скончалась после отказа врачей ее госпитализировать. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В суд пошла жительница Шебекинского района. Ее родственница обращалась в Масловопристанскую амбулаторию за медицинской помощью. Женщину принял врач, однако госпитализировать ее отказались.

Дома состояние женщины ухудшилось, и она скончалась. Родственники сочли, что это произошло из-за того, что пациентку не положили в больницу для наблюдения и лечения. Они потребовали возместить моральный ущерб и компенсировать затраты на погребение.

В суде стороны пошли на мировое соглашение. Больница должна выплатить родственнице погибшей 25,6 тыс. рублей (расходы на погребение) и 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как уже сообщал ИА REGNUM, в 2016 году еще один пациент скончался после госпитализации, в которой ему отказывали трижды. Мужчине вызвали «скорую», которая привезла его в горбольницу №1, однако там госпитализировать его отказались. В машине больного возили на «Станцию скорой медицинской помощи», в горбольницу №2, а потом снова привезли в городскую больницу №1, где поместили уже в реанимацию. На следующий день пациент скончался. Департамент здравоохранения тогда не нашел вины медиков, но Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Также в Белгородской области еще не утих скандал вокруг «ошибочного» распоряжения на станции скорой помощи в областном центре. Водителям машин скорой помощи запретили превышать скорость при выездах на несрочный вызов, но, как позже объяснили в профильном департаменте, пропустили частицу «не» и получилось, что водителям запретили торопиться на срочные вызовы.

Причиной для таких мер стало возросшее количество штрафов, выписанных водителям скорой помощи за нарушение правил. При этом сейчас этим распоряжением водители уже не руководствуются. На станции была создана специальная комиссия, которая рассматривает каждый штраф и решает, действительно ли водителю было необходимо использовать звуковой и световой сигналы и превышать допустимую скорость.

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