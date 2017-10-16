Владимирская чиновница отделалась штрафом за халатность при приемке детсада

Владимир, , 17:37 — REGNUM В Меленковском районе Владимирской области вынесен приговор по делу о халатности в отношении местной чиновницы, из-за которой детский садик начал работу на год позже срока. Как 16 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области, женщина, зная, что подрядчик не поставил оборудование и мебель, подписала акты о приемке работ и перевела 4,4 млн рублей. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о халатности. Приговором суда чиновница признана виновной и приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей.

Детский сад на 75 мест строился в городе Меленки в рамках программы «Модернизация региональной системы дошкольного образования». В январе 2015 года администрация заключила контракт на строительство с ООО «Крокус». Подрядчик должен был построить объект и оснастить его мебелью и оборудованием. Чиновница управления образования должна была контролировать исполнение контракта. В сентябре 2015 года она перевела подрядчику 4,4 млн рублей, при этом мебели и оборудования в детсаду не было.

«В результате объект социального назначения, предназначенный для удовлетворения потребности населения в устройстве детей, который подлежал открытию в ноябре 2015 года, из-за серьезных недоделок полностью введен в эксплуатацию лишь спустя год осенью 2016 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Свою вину женщина не признала.

ИА REGNUM напоминает, что во Владимире сейчас также есть проблемы с другим важным социальным объектом — школой в микрорайоне 8-ЮЗ. Строительство активизировалось после того, как о проблеме на встрече с губернаторомСветланой Орловой напомнил Владимир Путин.

После этого в областной администрации сообщили, что сейчас в первом блоке здания полностью выполнены кирпичная укладка стен, установлены окна и утеплен фасад. Работы по созданию кровли, организации теплоснабжения и электроснабжения выполнены на 50%. Кроме того, завершена укладка стен и во втором блоке, на 70% здесь завершены сантехнические работы, а установка окон — в заключительной стадии.

«Наполовину выполнен монтаж фундамента третьего блока здания. В четвёртом блоке школы практически завершены работы по установке фундамента и перекрытия подвала, на 60 процентов выполнена кирпичная кладка стен 1 этажа и на 15 процентов — 2 этажа. На 70 процентов завершены работы по оборудованию ливневой канализации», — говорилось в сообщении пресс-службы.

Спустя 10 дней после встречи Орловой и Путина во Владимире был объявлен тендер на достройку школы. Цена контракта составляет почти 423 млн рублей. Из них 400,5 млн рублей выделяются из областного бюджета, 22,4 млн — из городского. Объект должен быть сдан 20 декабря 2017 года.

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