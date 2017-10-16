Наталья Хомутова, , 20:31 — REGNUM

В Оренбургской области в центре внимания оказались казаки и помощник губернатора по делам казачества Сергей Слепов. Национальное государственно-административное образование «Оренбургское казачье войско» объявило о том, что решением Схода и решением Совета Стариков Присуда Слепов признан врагом казачьего народа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Приказ завизировал войсковой атаман исторического национального государственного образования «Оренбургское казачье войско», член правления всемирной ассамблеи православного казачьего народа (ВАПКН), Международного Консорциума «Казачий круг» казачий полковник Игорь Аксёнов. Документ планируют направить губернатору, правительству региона, Заксобранию, региональному следственному управлению СКР и в прокуратуру Оренбургской области, а также опубликовать в соцсетях.

«Казаки — одна семья»

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Аксёнов отметил, что сейчас искусственно разделяют казаков на реестровых и родовых:

«Казак есть казак. Мы одна семья и не должны разделяться. Служишь — служи. Но когда чиновники такого ранга начинают использовать это в корыстных интересах… Мотив понятен — разделение. У казаков есть законы по реабилитации, определения Конституционного суда о возможности создавать свои районы. Есть определение Верховного суда 2011 года, где казаки признаны народом — этносом, а не какими-то гражданами, вступившими в какой-то там реестр».

Атаман первого отдела Союза казаков России Оренбургского казачества Александр Покровский считает, что решение, принятое на общем реестровом Совете в Краснодаре, о создании единого российского войска может навредить развитию казачества в России:

«По сути это неправильно! Часть самобытности будет потеряна».

Вразрез со стратегией президента

Аксёнов признался, что в разговоре с помощником губернатора просил делать упор на социально-хозяйственный уклад жизни, потому что войско — «это не просто казаки, кони, и шашки. Войско — это, прежде всего, территория».

По мнению Игоря Аксёнова, деление казаков создаёт вред государству и противоречит стратегии президента. Президент не разделяет казаков на реестровых и родовых, более того, он обязал по всем районам, где проживают казаки, чтобы было постановление о работе с казачеством, где казачеству предлагается какая-то служба, взаимодействие с органами власти, создание материальной базы для казаков и мониторинг земель для ведения хозяйственной деятельности.

«В Октябрьском районе тоже есть постановление, которое практически не выполняется, но здесь, скорее всего, чиновники под видом казаков вписывают своих кумовьёв, а потом преподносят президенту и губернатору, что выполнили программу, постановление. Казакам выделили землю, создали условия. Такая база создана в селе Комиссарово и называется Землячество. Где под законы казачества чиновники высокого ранга прихватили земли, якобы все жители Комиссарово являются казаками. Можно проверить, подъехать, в любой дом зайти и спросить — казаки они или нет. Получается, обманули. Липовые списки создали, под эти липовые списки забрали землю, поставили нефтяные вышки и сейчас качают там нефть, везут мимо села Уранбаш, всю дорогу разбили, а в самом селе Уранбаш ликвидировали все хозяйство: коровники, свинофермы, овчарню, телятник. От сельхозживотноводческой деятельности не оставили ничего. Вопрос: кому это выгодно и для чего это делается?» — сказал Аксёнов.

Он выразил подозрение, что эту административную деятельность прикрывает прокурор, который с 2012 года вступил в должность и ездит на иномарке, стоимость которой начинается от 7 млн рублей.

Аксёнов требовал прокурорских проверок, результаты которых подтверждают, что и не реестровые казаки имеют права на земли, на создание муниципальных администраций. Но тут же прокурорские работники пишут, что работа ведётся только с реестровым казачеством. Возникает логичный вопрос: где оно, реестровое казачество? Оно появилось только в марте, когда взяли на службу с оплатой 20 казаков и всё!

Казаком быть невыгодно?

Войсковой атаман исторического национального государственного образования «Оренбургское казачье войско», член правления всемирной ассамблеи православного казачьего народа (ВАПКН), Международного Консорциума «Казачий круг» казачий полковник Игорь Аксёнов признался, что есть много потомственных казаков, кто боится называть себя казаками. Был случай, когда уволили оренбуржца, работавшего в банке начальником охраны, за то, что он, оказывается, казак и у него есть доступ к арсеналу боевого оружия.

«Что это? Боязнь власти казачества или нагнетание межэтнического напряжения? Как русский ты можешь жить свободно, как татарин, ты можешь жить спокойно, а если ты казак — то всё… и с работой начнутся проблемы», — недоумевает Игорь Аксёнов и подчёркивает, что казаки признаны судом реабилитированным народом.

Палки в колёса возрождения

Войсковой атаман, говоря о проблемах казачества, вспомнил о том, что чиновники мешают даже в таком благом деле, как возрождение заброшенного села. По словам Аксёнова, в 2016 году он подавал заявление в местную администрацию на восстановление заброшенной деревни Ивановка в Октябрьском районе. Кроме того, через Нижний Новгород по программе продовольственной безопасности подавал заявку на выделение средств. И эти деньги в сумме 55 млн рублей были выделены на счёт областного министерства сельского хозяйства.

Но, так как землю не дали, всё затягивается. Как утверждает атаман, чиновники опять говорят о том, что дело выиграют реестровые, а не реестровым снова ничего не достанется. Из-за бюрократии время упущено. Чтобы восстановить деревню, надо получить документы, что земля (54 гектара) передана казачеству на выполнение целевой программы. В программе было прописано, что там оборудуют пруды для разведения раков и рыбы, теплицы, рабочие домики.

«Эти деньги я пробил, но использовать никак не могу, потому что эти деньги целевые. Я упустил время из-за бюрократической волокиты, если землю все же дадут, надо заново делать запрос и ждать снова подтверждения, которое под вопросом», — сказал казак.

Вместе с тем он обратил внимание и на то, что такая ситуация не повсеместная в регионе. В других районах казакам выделяют землю. Однако в Октябрьском муниципальном образовании руководство якобы сказало: «Казаков здесь не будет!», и эта задача, похоже, выполняется.

«Апартеид» казаков

Войсковой атаман исторического национального государственного образования «Оренбургское казачье войско», член правления всемирной ассамблеи православного казачьего народа, Международного Консорциума «Казачий круг» казачий полковник Игорь Аксёнов отметил, что у него накопилось столько ответов из ведомств, что их единым пакетом планируют отправить президенту России Владимиру Путину, указав на разжигание межэтнического напряжения и геноцид.

Атаман признался, что у него был разговор с советником губернатора Сергеем Слеповым:

«Я объяснил, что не могу даже написать протест президенту, что у нас практический апартеид не реестровых казаков в Оренбургской области, потому что 60 человек якобы казаков находятся во власти, притом никто их в лицо не видел, только по фамилиям знаем».

«Среди всех народов есть люди с понятием совести и чести, а есть и просто-напросто категория граждан, которых можно назвать социальными паразитами, которые хотят присосаться к телам других народов и получать от этого дивиденды», — сказал атаман.

Уйдёт ли «враг казачьего народа» в отставку?

Возвращаясь к заявлению об объявлении Слепова врагом казачьего народа, Игорь Аксёнов подвёл черту:

«Этим заявлением я хочу, чтобы он сложил с себя полномочия и больше не гадил казачьему движению. Я не рассчитываю, что он это сделает, но тот резонанс, который возник… Он просто даст возможность оценить деятельность Слепова».

Между тем стоит отметить, что в приказе Оренбургского казачьего войска говорится, что мероприятия, дискриминирующие и дискредитирующие казачество, проводятся с участием представителей правительства области и советником губернатора по делам казачества Сергеем Слеповым. Официального комментария от чиновников пока не последовало. Связаться по рабочему номеру телефона с Сергеем Слеповым корреспонденту ИА REGNUM не удалось.

Как сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге», атаман Оренбургского отдельского казачьего общества Сергей Слепов всё же прокомментировал обвинения в свой адрес в разжигании розни между казаками. По его словам, людей, которые назвали его «врагом казачьего народа», никто всерьёз не воспринимает.

Слепов сказал, что ничего, кроме жалости, у него авторы заявления не вызывают:

«Эти люди очень далеки от казачества. Они вообще не понимают, о чём речь. Люди, которые в казачьей теме, никогда не будут использовать в своей речи такие названия, как ассамблея, консорциум. Люди пытаются сами себе придумать каких-то врагов, сами себе потом создают проблемы. Они сами себе присвоили полковничий чин, сами себе придумали организации и берут на себя право выступать от казачьего народа. Что-нибудь хотя бы у них вообще есть, кроме болтовни в интернете? Ничего! Ноль полный. Дырка от бублика. То на губернатора они пишут Бабичу (попред президента в ПФО Михаил Бабич — ИА REGNUM ), то Бабичу пишут на Гаврилина (главный федеральный инспектор по Оренбургской области Сергей Гаврилин — ИА REGNUM ), то еще кому-то. Теперь на меня. Я ждал, когда они за меня возьмутся».

Сергей Слепов также подчеркнул, что никогда не делил казаков на реестровых и общественников. И сказал, что если Родине потребуется, то защищать её пойдут все казаки. В пример Слепов привел казаков, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе.

По данным портала ОГВ, губернатор Оренбургской области подписал распоряжение о назначении Сергея Николаевича Слепова на должность помощника главы региона в начале 2017 года.

«Эхо Москвы в Оренбурге» также отметило, что на сайте, где размещён приказ об объявлении Слепова врагом казачьего народа, свои приказы размещает оренбургский отдел «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья». Об этой организации недавно руководитель регионального управления ФСБ Виктор Гаврилов заявил, что в её деятельности усматривается «работа по дискредитации региональных органов власти и правоохранителей».

Раскол не первый и не последний

Судя по всему, претензии части не реестровых казаков сводятся не столько к их противоречиям между ними и реестровыми казаками, сколько к экономическим проблемам в отдельно взятом Октябрьском районе Оренбургской области.

Заявление генерал-майора ФСБ Виктора Гаврилова «о работе по дискредитации» также выглядят бездоказательным, поскольку критика отдельно взятого Сергея Слепова не может распространяться на всю региональную власть, а тем более на всех правоохранителей.

Очевидно, что так называемые реестровые казаки находятся под большим контролем исполнительной власти, хотя реального применения их желаний и возможностей региональная власть так и не нашла. Казачьи общественные организации более независимы и могут восприниматься некоторыми структурами как субъекты, несогласные с общегосударственной политикой.

Отметим, что это не первый и далеко не единственный раскол в Оренбургском казачьем войске. Еще 30 июня 1990 года в Москве собрался первый Всероссийский круг Союза казаков России, на котором были и представители первой общины «Оренбургское казачье войско». 25 августа подобное собрание провели и в Оренбурге, на котором Владимира Косянова избрали атаманом общины. Однако уже в июле 1991-го произошёл первый раскол в Оренбургском казачьем войске, который вылился в образование Союза казаков Оренбуржья, атаманом которого был провозглашен Виктор Титов.