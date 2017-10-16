Свердловский суд отклонил жалобу защиты блогера — ловца покемонов

Екатеринбург, , 17:18 — REGNUM Свердловский областной суд отклонил кассационную жалобу адвоката блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, и не нашел нарушения норм материального и процессуального права в актах судов нижестоящих инстанций. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, ранее блогер был осужден за правонарушения, предусмотренные тремя статьями УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2016 года блогер Руслан Соколовский был задержан сотрудниками правоохранительных органов за то, что летом ловил покемонов в Храме-на-Крови и разместил видео своих действий в блоге.

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11 мая 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил правонарушителя к трем годам шести месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Блогеру также было запрещено посещать массовые мероприятия.

В начале июля суд снизил наказание до двух лет и трех месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

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В июле 2017 года адвокат ловца покемонов заявил, что его подзащитный внесен в список экстремистов и террористов.

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