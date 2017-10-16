Фестиваль молодёжи: иностранные студенты три дня провели в Тюмени

Тюмень, , 18:43 — REGNUM В Тюменской области участники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов встретились с губернатором Владимиром Якушевым. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

44 человека из 34 стран прибыли в Тюмень ещё 14 октября. Гостей угостили караваем, а также сибирскими сувенирами — леденцами-петушки. Также в программе были частушки.

Затем гости форума посетили мини мастер-класс по рисованию нефтью. Под руководством члена Союза художников России Альфии Мухаметовой они запечатлели на холсте свои первые воспоминания о столице Тюмени.

Затем делегация направилась в «Ребячью Республику». Там они посетили тренинг-знакомство и получили возможность придумать ассоциации, связанные с посещением России. Кроме того, они прогулялись по аллеям на Центральной площади, возле памятника Ленину, а также у здания Тюменской областной думы. Также ребята сфотографировались со скульптурами знаменитых клоунов Советского Союза Юрия Никулина, Олега Попова и Карандаша со своей собакой Кляксой.

Вечером 14 октября в драмтеатре прошли тренинги по театральному мастерству. Их провели руководители и актёры местных творческих коллективов.

Пожалуй, главным событием региональной программы фестиваля стала встреча с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. Церемония открытия региональной программы состоялась в театральном центре «Космос». Якушев лично поприветствовал представителей талантливой молодёжи. Глава региона поблагодарил их за желание поближе познакомиться с Сибирью и выразил надежду на то, что это знакомство будет для них приятным.

После приветственной речи он примерно 30 минут общался с молодёжью, отвечал на вопросы юных гостей. А вопросы были самые разные: и о регионе, и о международном сотрудничестве. Якушев поведал гостям о роли общественных организаций и добровольческих объединений, а также поделился секретом успешного инвестиционного развития Тюменской области, который заключается, по его словам, в том, что тюменцы любят много и хорошо работать, а также очень ценят свой родной край.

А затем юных гостей ожидало продолжение насыщенной программы. Они посетили инновационные и промышленные предприятия региона, приняли участие в создании видеороликов и арт-объектов, а также посетили тюменские семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирный фестиваль молодёжи и студентов открылся 15 октября. Главной его площадкой является Сочи. Там участников и гостей фестиваля поприветствовал лично президент России Владимир Путин.