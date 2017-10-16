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Молдавия расследует гибель молдавского экипажа самолета в Кот-д'Ивуаре

Общество

В результате крушения самолета, перевозившего грузы для французской армии, погибли четыре гражданина Молдавии

Кишинёв, 16 октября 2017, 16:58 — REGNUM  Сформированная правительством Молдавии рабочая группа отправилась в Кот-д'Ивуар для участия в расследовании крушения самолета, в результате которого погибли четыре гражданина Молдавии и еще двое были ранены. Как сообщил 16 октября премьер-министр Молдавии Павел Филип, эксперты вместе с властями африканской страны выяснят все обстоятельства крушения самолета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Филип также сообщил, что семьям погибших и пострадавших молдавских граждан окажут помощь и помогут с доставкой пострадавших граждан и тел погибших на родину.

По информации молдавского правительства, грузовой самолет AN 26−100, арендованный французской армией, летел из Буркина-Фасо в Абиджан, чтобы взять груз. «Самолет садился в аэропорту Абиджана, но не долетел 500 метров и рухнул в Атлантический океан… Согласно официальным данным, авария произошла из-за сильной грозы», — сообщил Филип.

Четверо погибших гражданина Молдавии — члены экипажа, они не первый раз участвовали в гуманитарных миссиях в Африке. Помимо граждан Молдавии при крушении пострадали четверо граждан Франции — военные, находившиеся на борту. Они получили ранения разной степени тяжести.

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