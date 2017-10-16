2018 год в Чувашии хотят объявить годом просветителя Яковлева

Чебоксары, , 16:48 — REGNUM В Чувашии 2018 год хотят объявить годом просветителя народов Поволжья и Урала, создателя чувашского алфавита Ивана Яковлева. В следующем году исполняется 170 лет со дня его рождения. Соответствующий проект указа главы республики подготовило минкультуры Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Отмечается, что проект указа разработан «в целях увековечивания памяти и творческого наследия выдающегося чувашского просветителя и гуманиста Ивана Яковлевича Яковлева, внесшего неоценимый вклад в создание системы образования народов Поволжья и Урала, подготовки национальных кадров и формирование духовно-нравственных ценностей общества, а также в связи с предстоящим в 2018 году 170-летием со дня его рождения».

«Подготовка и проведение юбилея выдающегося чувашского просветителя будет способствовать повышению уровня культурного развития жителей Чувашии, особенно подрастающего поколения, сохранению историко-культурного наследия нашей страны, укреплению межрегиональных связей и повышению престижа Чувашской Республики», — говорится в пояснительной записке.

Отметим, 25 апреля 2018 года исполняется 170 лет со дня рождения Ивана Яковлева (1848−1930). Он был основателем Симбирской чувашской школы по подготовке учительских кадров для национальных школ, создателем чувашского алфавита и переводчиком православной литературы. Разработал и издал свыше 100 книг. Старочувашская письменность использовала в основном русскую графическую систему; новочувашская письменность была создана Яковлевым в 1871 году и просуществовала до 1933 года, когда была заменена новым алфавитом на русской графической основе.

Ежегодно с 1992 года в республике 25 апреля отмечается в республике как день чувашского языка. Как ранее сообщало ИА REGNUM, он приурочен ко дню рождения Ивана Яковлева. В настоящее время чувашский язык распространён в Чувашии, в Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, в Татарии, Башкирии, где самые крупные чувашские диаспоры. Число говорящих — свыше 1,2 млн человек. Имеет два диалекта: верховой (окающий) и низовой (укающий), которые распадаются на говоры. Наряду с преобладающей общетюркской и собственно чувашской лексикой в чувашском языке есть заимствования из других тюркских языков, а также из арабского, иранского, монгольского, русского и финно-угорских. Литературный чувашский язык сложился на основе низового диалекта.

Напомним, 2015 год в Чувашии был объявлен годом Константина Иванова — классика чувашской литературы, автора поэмы «Нарспи». Год был приурочен к 125-летию со дня его рождения. 2016 года был посвящён человеку труда, 2017 год в Чувашии — год матери и отца.

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